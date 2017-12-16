Ağ tarafsızlığını kaldırma kararıyla ilgili merak edilenler

Ağ tarafsızlığı ne anlama geliyor?

Ağ tarafsızlığı, internetteki tüm veri akışının, örneğin elektronik postaların, müzik ve videoların ya da internet aramalarının ve internet üzerinden yapılan telefon görüşmelerinin, internet sağlayıcıları tarafından birbirinden farksız ve eşit hızda mümkün kılınmasına verilen isim. Ağ tarafsızlığı uyarınca internet sağlayıcılarının bazı veri akışlarına öncelik verip, diğerlerini frenlememesi öngörülüyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan ne karar çıktı?

ABD'de internetten sorumlu düzenleyici kuruluş olan FCC, ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan Komisyon Başkanı Ajit Pai’ın önerisini 2’ye karşı 3 oyla kabul etti. Böylece ağ tarafsızlığı kuralı iptali oldu. Buna göre, internet sağlayıcıları gelecekte bazı verilerin akışına öncelik tanıyabilecek, yani bir anlamda internet farklı hızlarda işleyebilecek. Karara tepki gösterenler internetin “paralı yol” haline getirileceği eleştirisini getiriyor. FCC Başkanı Pai, bugüne kadarki kuralların, işletmelerin yatırım yapmasının önünü tıkadığını, bu yüzden görüntülü telefon veya teletıp sistemi için yüksek hızlı internet ağının genişletilemediğini savunuyor.

Kararı eleştirenler hangi noktalara vurgu yapıyor?

Ağ tarafsızlığı konusunda eleştiri getirenler arasında iki grup öne çıkıyor. Bir yandan tüketiciler için internetteki tüm verilerin eşit hızda ve eşit şartlarda erişilebilir olması, örneğin video veya müziğe erişmek için ayrıca bir ücret ödenmemesi önem taşıyor. Öte yandan internette içerik sunan birçok işletme, bu içeriklerin kullanıcıya ulaştırılması için internet sağlayıcılarının ayrı ücret talep etmemesini istiyor.

Ağ tarafsızlığının yandaşları internette iki farklı hızın söz konusu olabileceği uyarısında bulunuyor ve hızlı kanalların zenginlere, nispeten daha yavaş kanalların ise geri kalan kesime hizmet vereceği uyarısında bulunuyor. Dile getirilen eleştirilerden biri de, internet sağlayıcılarının bazı içerikleri bilinçli olarak frenleme ihtimali olduğu yönünde.

Ayrıca daha hızlı internet için gerekecek masrafları kolaylıkla gözden çıkarabilecek büyük işletmelerin, startup’lara karşı piyasada ezici bir üstünlük sağlayacağı endişesi de dile getiriliyor. Federal İletişim Komisyonu’nun Demokrat Partili üyesi Mignon Clyburn, ağ tarafsızlığı ilkesinin kaldırılmasına karşı olduğunu söylerken “internetin anahtarlarının bir avuç dolusu multimilyarlık işletmeye teslim edildiği” ifadesini kullandı. Clyburn, FCC’nin Cumhuriyetçi üyelerinin ABD’deki herkese hızlı ve verimli iletişim hizmeti verilmesi yönündeki taahhütlerini çiğnediklerini savundu.

Kararın ABD’de ne gibi sonuçları olacak?

FCC'nin kararına rağmen, ülkedeki büyük internet sağlayıcılarının tutumu tam olarak kesinlik kazanmış değil. Uzmanlar, internet sağlayıcıları gerçekten de veri akışında farklı ücretler karşılığında farklı hızlar sunduğu takdirde, tüketiciler ve aktivistlerden bir protesto dalgası gelebileceğini, hatta işletmelerin hukuki sorunlarla karşılaşabileceğini belirtiyor. AT&T, Comcast ve Verizon gibi önde gelen geniş bant internet sağlayıcıları bugüne kadar yaptıkları tüm açıklamalarda, internetin işleyişi konusunda hiçbir değişiklik öngörmediklerini vurguladılar. Öte yandan yeni teknolojilere daha rahat yatırım yapabileceklerini kaydettiler.

Almanya’da durum nasıl?

Almanya'da Federal Hükümet FCC'nin kararının ardından yaptığı açıklamada, açık ve eşit bir internetin “vazgeçilemez” olduğunu vurguladı. Almanya’da Federal Ağ Ajansı, bir internet sağlayıcısına “veri akışını yasak bir şekilde kısıtladığı” takdirde, ağ tarafsızlığını ihlal ettiği gerekçesiyle 500 bin euroya kadar para cezası verebiliyor. Telekomünikasyon Yasası’nda konuyla ilgili değişiklik geçen mayıs ayında Federal Konsey’den geçerek yürürlüğe girdi.

Alman Telekom şirketinin 2013 yılında, belli bir veri hacminin aşılmasından sonra internetin hızını kısarken, kendisinin ve partnerlerinin hizmetlerinin hızını değiştirmeme planları yoğun tepki görmüş, şirket daha sonra bu planlarından vazgeçmişti.

afp,AÜ/BW

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