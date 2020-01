A&G Araştırma'nın anketine göre, her 5 kişiden 4’ü ABD’yi, her 5 kişiden 3’ü de AB’yi müttefik görmüyor

Adil Gür'ün sahibi olduğu A&G Araştırma'nın Türkiye genelinde 42 ilde yaptığı son araştırma sonuçlarına göre, her 4 kişiden 4’ü terörle mücadeleye destek veriyor. Her 5 kişiden 4’ü ABD’yi, her 5 kişiden 3’ü de AB’yi müttefik görmüyor. Ama diyaloğun sürmesini istiyorlar.

Milliyet'te yer alan habere göre, anket sonuçlarından öne çıkanla şöyle:

Hükümetin terörle mücadele politikasına halkın yüzde 81,3’ü tam destek vermektedir. Desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 18,7’dir.

Son 10 aylık dilim içerisinde halkın terörle mücadeleye olan desteğinde 20 puanlık artış olmuştur. Şubat 2016’da yüzde 61,0 olan destek, Haziran 2016’da yüzde 73,5 ve Ekim 2016’da yüzde 77,0’ye, Kasım 2016’da yüzde 81,3’e yükselmiştir.

AKP seçmeninin yüzde 96,9’u, MHP seçmeninin yüzde 82,2’si uygulanmakta olan terörle mücadele politikasını desteklediklerini ifade ederken, HDP seçmeninin yüzde 93,5’i desteklememektedir.

Başarılı olacağına inananlar yüzde 71.4

Uygulanmakta olan terörle mücadele politikası ile terörün biteceğini düşünenlerin oranı yüzde 71,4’dür. Seçmenin yüzde 28,6’sı ise terörün biteceğine inanmamaktadır.

"ABD ve AB, Türkiye'nin müttefiki değil"

‘ABD Türkiye’nin dostu ve müttefiki mi?’ sorusuna ankete katılanların yüzde 83’ü olumsuz cevap verirken, sadece yüzde 17’lik bir kesim ABD’nin Türkiye’nin dostu ve müttefiki olduğunu düşünüyor.

AB Türkiye’nin dostu ve müttefiki mi?’ sorusuna ise ankete katılanların yüzde 61.1’i ‘hayır’ cevabı verirken, yüzde 38.9’luk bir kesim olumlu cevap veriyor.

"ABD ve Avrupa Birliği ile diyaloğa evet"

Soru: Şimdi size ismini okuyacağım ülkelerle Türkiye’nin diyalog kurmasını doğru buluyor musunuz?

Türkiye’nin Rusya ile diyalog kurmasına yüzde 65,9, ABD ile diyalog kurmasına yüzde 53,0, Avrupa Birliği ile diyalog kurmasına yüzde 57,0 doğru buluyorum cevabı vermiştir.

AKP, CHP ve MHP her üç seçmen kitlesi de Rusya ile kurulan diyalogları desteklemektedir. AKP seçmeninin yüzde 70,9’u, CHP Seçmeninin yüzde 63,0’ü, MHP seçmeninin yüzde 59,4’ü Rusya ile kurulan diyalogları doğru bulmaktadır.

AKP seçmeninin yüzde 57,7’si, CHP seçmeninin yüzde 52,0’si, HDP seçmeninin yüzde 50,2’si ABD ile kurulan diyalogu doğru bulurken, MHP seçmeninin yüzde 59,9’u yanlış bulduğunu söylemiştir.

Avrupa Birliği üye ülkeleri ile Türkiye ile olan diyalogu sorguladığımızda; AKP seçmeninin yüzde 56,3’ü yanlış bulurken, CHP seçmeninin yüzde 64,5’i, MHP seçmeninin yüzde 60,0’ı, HDP seçmeninin yüzde 71,6’sı doğru bulmaktadır.