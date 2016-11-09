A&G anketinden: AKP 55, CHP 25, MHP 12, HDP 7.5

A&G Araştırma’nın sahibi Adil Gür ile konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, "A&G’nin yaptığı araştırmaya göre, halkımızın yüzde 91’i terörle mücadeleyi destekliyor. Musul harekâtını destekleyenlerin oranı yüzde 80. Halkımızın yüzde 78’i Musul’a kara harekâtını destekliyor" dedi. Selvi, yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’da gösterdiği liderliğe destek yüzde 88. 15 Temmuz siyasette fay hatlarını da yerinden oynattı. MHP’den AK Parti’ye, CHP’den MHP’ye, HDP’den CHP’ye bir kayma var.Son oy oranları ne durumda? AK Parti 55, CHP 25, MHP 12, HDP 7.5" ifadelerine yer verdi.

Abdülkadir Selvi'nin "Araştırmalarda ilginç sonuçlar" başlıklı yazısı şöyle:

CHP zamanın ruhunu okuyamıyor.

Okuduğunda da yanlış okuyor.

Halkımız 2016’da iki büyük travma yaşadı.

1- Şehir savaşları ile bölünme.

2- 15 Temmuz’la içsavaş ve darbe.

Türkiye’nin iliklerine kadar beka kaygısı yaşadığı bir dönemde, CHP çıkıp ‘Demokratik direniş çağrısı’ yapıyor.

Bu ağız 27 Mayıs ağzı. 27 Mayıs’a giden süreçte çok önemli bir kilometre taşı olan ‘İlk hedefler Beyannamesi’nin özü de buna dayanıyordu. Oysa CHP, 15 Temmuz’da darbeye karşı dik durmuştu.

15 Temmuz’un en önemli kazanımı Yenikapı ruhuydu.

CHP’nin yayınladığı bildiri ile Yenikapı ruhuna Fatiha okundu.

Toplumun nabzını tutma adına Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Andy-Ar Başkanı Faruk Acar ve A&G Araştırma’nın sahibi Adil Gür ile konuştum.

Anket oranları

Çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

A&G’nin yaptığı araştırmaya göre...

Halkımızın yüzde 91’i terörle mücadeleyi destekliyor.

Musul harekâtını destekleyenlerin oranı yüzde 80.

Halkımızın yüzde 78’i Musul’a kara harekâtını destekliyor.

Neden? Halkımız terörle mücadeleyi destekliyor ama terörün çözümünün sadece içeride olmadığını görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 Temmuz’da gösterdiği liderliğe destek yüzde 88.

15 Temmuz siyasette fay hatlarını da yerinden oynattı.

MHP’den AK Parti’ye, CHP’den MHP’ye, HDP’den CHP’ye bir kayma var.

Son oy oranları ne durumda?

AK Parti 55, CHP 25, MHP 12, HDP 7.5

1 Kasım’da yüzde 5 oranında oy alan küçük partiler ise yüzde 1 seviyesine kadar geriledi.

"Adil Gür'e göre CHP’nin belkemiği ulusalcılardan"

Dikkat ederseniz HDP, yüzde 8’in altına gerilemiş. Peki HDP’den kopan oylar AK Parti’ye gidiyor mu? Hayır. Gri bölgede bekliyor. Bölge halkı politikaların sonuçlarına göre kararını verecek.

Bu oranlar değişebilir. Çünkü seçim döneminde değiliz, OHAL’in etkisi var. Ama bir fikir veriyor.

Adil Gür, CHP’nin seçmen profilini, “Kürt seçmenden sınırlı oy alan, Alevilerin yüzde 55’inin temsil edildiği ancak belkemiğini eski merkez sağ, milliyetçi, Kemalist ve ulusalcıların oluşturduğu” diye tarif ediyor.

CHP, ulus ve ulusal bütünlük bilincinin en yüksek olduğu bir parti. Siz Mustafa Kemal’in partisini hangi hakla bölücü olarak gösterilen HDP’nin ve darbeci FETÖ’nün peşine takıyorsunuz?

Türkiye siyasetin yeniden şekillendiği bir süreçten geçiyor. Toplumun nabzını iyi tutmakta yarar var. Hele muhalefetin... AK Parti AR-GE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar başkanlığında üç ayrı kamuoyu araştırma şirketi ile her ay düzenli araştırma yaptırıyor, yüzde 55’lere böyle ulaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylığından bu yana düzenli olarak araştırma şirketleri ile çalışıyor. 15 Temmuz’dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’a duyulan güven yüzde 60’a yükseldi. Niye? Çünkü toplum hem darbedeki liderliğinden dolayı hem de Türkiye’nin beka sorununun güvencesi olarak Erdoğan’ı görüyor. Bölgede de çok önemli sonuçlar var. Andy-Ar’ın Kayyum atanmasından sonra yaptığı araştırmada çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Bölge halkı Kürt sorununun çözümünü terörde değil siyasette görüyor.

"Kürt sorununu kim çözer?"

‘Kürt sorununu kim çözer’ sorusuna verilen yanıtta çarpıcı sonuçlar var:

1- Yüzde 65 Erdoğan.

2- Yüzde 20 Demirtaş.

3- Yüzde 15 Öcalan

Dikkat ettiniz, halk çareyi terörde değil, siyasette arıyor. Erdoğan ve Demirtaş gibi iki siyasetçi ön plana çıkarken, Öcalan’ı yüzde 15 seviyelerine çekiyor. Bunda çözüm sürecinde siyasetin çözümde samimi olduğunun görülmesinin payı büyük.

Bölge halkı kayyuma nasıl bakıyor?

Kayyum atanan 20 belediyede yapılan araştırma yüzde 50 yüzde 50 oranında bir sonucu ortaya koyuyor.

Sur, Cizre, Silopi gibi radikallerin ön planda olduğu 10 ilçede kayyumdan memnuniyet yok. Daha doğrusu iktidarın yaptığı hiçbir şeyden memnuniyet yok. Geri kalan 10 ilçede ise halkın belediye hizmetlerine dokunduğu yerlerden memnuniyet var.Peki bölge halkı HDP’lilerin tutuklanmasına nasıl bakıyor? O araştırma henüz sonuçlanmadı. Çıktığında paylaşmak istiyorum. Çünkü en çok ben merak ediyorum.