AG Anadolu Grubu Holding'den 70 milyon liralık satış

Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden AG Anadolu Grubu Holding, AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları'nda sahip olduğu payların satışına bağlayıcı olmayan mutabakat gerçekleştirdi.

Türkiye'de gayrimenkul, bilişim, perakendecilik, kırtasiye ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren AG Anadolu Grubu Holding, iştiraki olan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'yi varlıkları ile birlikte satmak için harekete geçti. AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'in yüzde 100'üne sahip olan AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin mevcutta 40.5 milyon lira sermayesi bulunuyor. AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye talip olan Maher Yatırım Holding'in iştiraki Quick Sigorta ve Corpus Sigorta satış bedeli olarak 70 milyon lira ödemeyi gözden çıkardı.

Şirketin satışına ilişkin çalışmalar ise başlatıldı.

AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Aktif varlıkları arasında AND Kozyatağı binasının bulunduğu AND Anadolu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. şirketimizin %100 oranındaki hisselerinin, Maher Yatırım Holding A.Ş.'nin iştiraki olan Quick Sigorta A.Ş ve Corpus Sigorta A.Ş. şirketleri tarafından satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlanmış olup ilgili taraflarla pay devrine ilişkin finansal, vergisel, hukuki inceleme ve müzakere süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede, pay devir işlemlerinin gerektirebileceği izinler için resmi kuruluş ön başvuruları da dahil, gerekli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir. Taraflarca sağlanmış mutabakata göre, hisse devir bedeli'nin 70 milyon TL seviyesinde olacağı tahmin edilmekte olup söz konusu hisse devir bedeli ilgili şirketin kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan toplam aktifleri ile borç ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi şeklinde hesaplanacaktır."