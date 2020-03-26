Afyonlu kasaptan cam bölmeli Koronavirüs önlemi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kasaplık yapan İsmail Melikoğlu, Koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerinde çalışma alanını cam bölmeyle ayırdı.



İsmail Melikoğlu, Koronavirüs'e karşı müşteri ve çalışanların temasını kesmek amaçlı iş yeri içerisini cam bölmeyle ayırdı.



Kapı girişine de dezenfekte koyan kasap, hem diğer personel hem de kasa çalışanıyla müşterinin temasını önledi. Kasa çalışanı da önlem amacıyla eldivenle görev yapmaya başladı.

Koronavirüs'e karşı tedbirli olunması gerektiğini söyleyen İsmail Melikoğlu, "Et işlediğimiz alan ile müşterilerimizin bulunduğu alanı cam ile böldük. Daha temiz, daha korunaklı bir alan elde etmiş olduk.



Koronavirüs konusunda herkes çok dikkatli olsun. Evden mümkün olduğunca çıkmasın, biz siparişleri evlere kadar götürebiliyoruz. Herkes elinden geleni yapsın, bu belayı savalım inşallah" dedi.