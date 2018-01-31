Afyonkarahisar'dan 'Zeytin Dalı Harekatı'na mercimekli bükmeli destek

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan askerlere destek ve moral için \'mercimekli bükme\' kampanyası başlatıldı. Yöre halkı tarafından hazırlanan yöreye has mercimekli bükmeler, Mehmetçik\'e gönderilmek üzere toplanmaya başlandı.

Sandıklı Belediyesi ile sivil toplum kuruluşları tarafından \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek ve moral için dün kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, ilçe merkezi ve köylerde oturanlar, yöreye has, \'mercimekli bükme\' adı verilen hamur işi pişirdi. Kampanya büyük ilgi görürken, bazı kişiler, bükmelerle birlikte askerlere yazdıkları mektupları ve askerlik fotoğraflarını da paketlere koydu. Sandıklı sakinlerinin hazırlayarak, teslim ettiği mercimekli bükmeler, belediye personeli tarafından paketlenmeye başlandı. Hazırlanacak paketlerin akşam saatlerinde Kilis\'e gönderileceği, hem \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görevli askerlere ulaştırılacağı hem de bölge halkına ikram edileceği belirtildi.

Sandıklı Belediye Başkanı AK Parti\'li Mustafa Çöl, mercimekli bükmelerin paketleme çalışmasını inceledi. Başkan Çöl, kampanyaya ilişkin \"Çorbada bizim de tuzumuz olsun; diye yola çıktık. Sandıklımıza özgü mercimekli bükme üzerine bir kampanya başlattık. Bunu bölgemizde bulunan askerlerimize, polislerimize, kardeşlerimize ve tüm gönüldaşlarımıza göndermek istiyoruz. Bu da ilçemizin bir sadakası olsun inşallah. Belalardan, kazalardan devletimizi, milletimizi korusun; diye çıktığımız bu düşünceyle Allah, kazasız- belasız yerine ulaştırmayı nasip etsin. Sandıklı merkez, 56 köyümüz ve 1 beldemizden de ciddi manada teveccüh var. Karınca kararınca destek olan herkese canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI