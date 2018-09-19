Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü kazasında ölen sürücünün cenazesi defnedildi

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da kontrolden çıkıp, refüjdeki sulama kanalına devrilen yolcu otobüsünde yaşamını yitiren 7 kişiden sürücü Deniz Gökçe\'nin cenazesi, memleketi Manisa\'nın Sarıgöl ilçesinde toprağa verildi.

Afyonkarahisar\'da, dün sabah, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, refüjdeki su kanalına devrildi. Kazada otobüs şoförü Deniz Gökçe dahil 7 kişi yaşamını yitirirken, 28 kişi de yaralandı. Gökçe\'nin cenazesi, Afyonkarahisar\'daki hastanenin morgundan babası Ali Gökçe tarafından alınıp, memleketi Manisa\'daki Sarıgöl Devlet Hastanesi\'nin morguna getirildi. Deniz Gökçe için bugün Sarıgöl Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gökçe\'nin ailesi ile yakınları katıldı. Deniz Gökçe\'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Sarıgöl Belediyesi Kabristanlığı\'nda toprağa verildi.

Cenazede büyük üzüntü yaşayan baba Ali Gökçe, İstanbul\'dan kamyona yüklediği eşyaları Antalya\'ya götürürken kazayı gördüğünü, hemen gelinini arayarak, oğlunun yola çıkıp çıkmadığını sorduğunu, gerçeği öğrenince de şok geçirdiğini söyledi. Deniz Gökçe\'nin, 5 yıl önce düğünlerde şarkıcılık yaptığı öğrenildi.

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