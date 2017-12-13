Afyonkarahisar’daki 'FETÖ' davasında 90 yıla kadar hapis cezası

Afyonkarahisar’da görülen ‘FETÖ’ davalarında 9 tutuklu sanığa toplam 90 yıla yakın hapis cezası verildi.

“Silahlı terör örgütü üyeliği” suçlaması ile hakim karşısına çıkan ve son savunmalarını yapan sanıklardan Hakan Yavuz 9 yıl 4 ay 15 gün, Alpaslan Avcı 9 yıl 9 ay, Fuat Kara 9 yıl 9 ay, Mevlüt Türk 6 yıl 10 ay 15 gün, Muhammet Bekir Aymaz 9 yıl 6 ay, Recep Okşar 9 yıl 10 ay 15 gün, Selçuk Erdoğan 9 yıl 12 ay, Mehmet Demirci 9 yıl 9 ay, Mustafa Demir ise 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.