Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü, refüjdeki kanala devrildi: 7 ölü, 28 yaralı (5)

AK PARTİ\'Lİ VEKİLDEN YARALILARA ZİYARET

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, kentte sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün refüjdeki su kanalına devrildiği kazada yaralanıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde tedaviye alınan yaralıları ziyaret ederek, \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. Devletin yanlarında olduğunu, ne ihtiyaçları olursa hastane personeli tarafından karşılanacağını söyleyen Yurdunuseven\'e İl Başkanı Hüseyin Sezen, Sağlık İl Müdürü Serhat Korkmaz ve Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran eşlik etti.

\'LÜTFEN EMNİYET KEMERİMİZİ TAKALIM\'

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yurdunuseven, \"Kazanın olduğu saatten itibaren Sayın Valimiz de konuya el attı. İl jandarma komutanı ve emniyet müdürü, bütün sağlık ekipleri hemen oraya intikal etti. Son edindiğimiz bilgilere göre 7 vatandaşımız hayatını kaybetti. Devlet hastanesinde de yatan 7 yaralımız var. Bunlardan 3\'ü biraz sıkıntılı ama diğer yaralılar kontrol amaçlı tutuluyor. Bu kaza bizi üzdü. Tüm sürücülerimize uyarılarda bulunmak istiyorum. Lütfen emniyet kemerimizi takalım, hız limitlerine uyalım ve uykusuz araç kullanmayalım\" dedi.

\'EN KISA ZAMANDA TABURCU EDECEĞİZ\'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran da hastanede 7 yaralı olduğunu aktarırken, 4 hastanın ortopedi ve genel cerrahi servisinde, 3\'ünün ise yoğun bakımda tedavi gördüğünü kaydetti. Sağlık durumu kritik olan hastaların yoğun bakımda olduğunu belirten Duran, \"Diğer hastalarımızı ameliyat edilerek, en kısa zamanda sağlığına kavuşturacağız. Birkaç gün içinde taburcu etmek için çalışıyoruz\" diye konuştu.



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