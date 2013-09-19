Afyonkarahisar’da tur otobüsü kamyona çarptı, 7 kişi öldü

Afyonkarahisar’ın Kızılören İlçesi’nde tur otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu bir kaza gerçekleşti. ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Afyonkarahisar-Antalya Karayolunun 86’ncı kilometresinde Kızılören İlçesi çıkışında medya geldi. İstanbul’dan Antalya’ya giden Metin Acar’ın kullandığı plakalı yolcu otobüsü, Mustafa Yavaş idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon yoldan çıktı.

Kamyonun kasası, yaklaşık 2 metre kadar otobüsün içine girdi. Kazada, ilk belirlemelere göre otobüsteki 7 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Dinar, Sandıklı ve Afyonkarahisar’da ki hastanelerde tedavi altına alındı.