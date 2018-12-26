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Afyonkarahisar'da ulaşıma kar engeli (3)

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar’da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyl

26 Aralık 2018 01:58

4 İLÇE HARİÇ EĞİTİME ARA VERİLDİ
Afyonkarahisar’da yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken, Vali Mustafa Tutulmaz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Afyonkarahisar’da kuvvetli kar yağışı ve beraberinde oluşacağı değerlendirilen yoğun buzlanma nedeniyle yarın (Çarşamba günü) Dinar, Başmakçı, Dazkırı ve Evciler ilçelerimizin haricindeki tüm ilçelerimiz ile il merkezinde eğitime bir gün ara verilmiştir” dedi. Kamu kurumlarında çalışan engelliler ve hamilelerin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

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