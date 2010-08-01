-AFYONKARAHİSAR'DA TÜM İLÇELERE BİRER BARAJ YAPILACAK AFYONKARAHİSAR (A.A) - 01.08.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, ''Afyonkarahisar'da tüm ilçelere birer baraj yapacağız. Bunun için de tüm çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Bakan Eroğlu, Kızılören ve Sinanpaşa Belediye Başkanlıkları ile AK Parti ilçe teşkilatlarını ziyaret etti. Kızılören Belediyesini ziyaretinde belediye önünde toplanan vatandaşlara seslenen Bakan Eroğlu, 12 Eylülde yapılacak referandumun vatandaşın bir kararı olacağını söyledi. AK Parti hükümetinin verdiği tüm sözleri yerine getirdiğini ve getirmeye de devam edeceğini belirten Eroğlu, şöyle dedi: ''Kızılören ilçemize bizden önceki hükümetler hiçbir şey yapmamış. Göreve gelmemizin ardından ilçede gözle görülür değişiklerin olduğunu görüyorum, görüyorsunuz. Afyonkarahisar'da tüm ilçelere birer baraj yapacağız. Bunun için de tüm çalışmalarımız devam ediyor. Kızılören'in yıllardır konuşulan ama bir türlü yapılamayan barajın aralık ayında temelini atacağız. Bir yıl gibi kısa bir sürede de sulama projesiyle birlikte bitirmiş olacağız.'' Kızılören Belediye Başkanı Ahmet Pekşen'in göreve geldiği günlerde 'ben çalışarak para kazanmak istiyorum' sözlerini hatırlatan Bakan Eroğlu, belediye tarafından kurulan alım garantili fidanlıkta binlerce fidanın yetiştiğini ve belediyenin bundan para kazandığını söyledi. Bakan Eroğlu şunları kaydetti: ''Kızılören Belediyesi geçtiğimiz yıl 71 bin fidan teslim ederek, 71 bin lira para kazandı. Başkanın azmini gördükten sonra daha çok fidan desteği verdik. Buradan tüm köy tüzel kişiliklerine de sesleniyorum, fidancılık yapın para kazanın. Özel kişilere de bu konuda yardımlarımız var. Gelin bunu iyi değerlendirin.'' Kızılören esnafını da ziyaret eden Bakan Eroğlu, 12 Eylülde yapılacak referandumda 'evet' oyu vermelerini istedi. Daha sonra Sinanpaşa ilçesine geçen Bakan Eroğlu, Sinanpaşa Belediye Başkanı Nuri Köse'den yapılan çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi aldı.