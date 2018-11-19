T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyonkarahisar'da terör operasyonu: 3 gözaltı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı

19 Kasım 2018 23:30

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda Suriye’deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Sandıklı ilçesinde meydana geldi. 155 Polis İmdat Hattı’na yapılan ihbarın ardından harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Suriye\'deki terör gruplarıyla bağlantılı olduğu öne sürülen S.Y. (27), A.G. (19) ve N.Y.’yi (19) ikametlerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 33 fişek ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR DHAAFYONKARAHİSAR SandıklıSuriyedekiOlaySandıklıPolisHattınaEmniyet MüdürlüğüSuriye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24