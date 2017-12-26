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Afyonkarahisar’da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı

26 Aralık 2017 03:57

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR’da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.
Kaza saat 23.00 sıralarında Afyonkarahisar çevreyolu otogar kavşağında meydana gelen kazada, Habip Alma’nın (20) kullandığı 03 EL 148 plakalı otomobille Ferhat Kırk (29) yönetimindeki 34 NV 1068 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Suriyeli Monera Kırk (24) ile Ferhat Kırk, Eylül Kırk (2), Mehmet Salih Kırk (1), Ramazan Avcı (24) ve Habip Alma yaralandı. Yaralılar 112 ekiplerince çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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