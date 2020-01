Afyonkarahisar'da mühimmat deposu patlaması davası yeniden başladı (2)

\'KEŞKE İSTEKLERİMİZ KABUL EDİLSEYDİ\'

Afyonkarahisar 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki duruşmanın ardından şehit ailesi avukatlarından Mustafa Sait Aksu, ilk duruşmada elde edilen sonuçların kendileri için hayal kırıklığı olduğunu söyledi. Aksu, \"Ailelerimiz erken saatten beri adliyede hazır bekledi. 1.5 saat gecikmeyle duruşmamız başladı. Devam etmekte olan bir yargı süreci olduğu için çok derinlemesine yorum yapmamız da kanunen yasak. Ancak sadece şunu belirteyim, dava askeri mahkemeden sivil mahkemeye devredildikten sonra bizim sivil mahkememizden beklentilerimiz çok büyüktü. Özellikle gerçeğin aydınlatılması, orada malumunuz 25 şehidimiz var ve bu şehitlerimizin şahadetlerinin gerçek sebeplerinin ortaya çıkarılması, askeri mahkemede gördüğümüz, yaşadığımız ve hepimizi vicdanen rahatsız eden birtakım şeylerin sonlanması için ama şu an için elde ettiğimiz sonuçlar bizler açısından hayal kırıklığı oldu. Çünkü tüm taleplerimiz reddedildi ve askeri mahkemenin kaldığı noktadan devam etmeyi takdir etti sayın mahkeme, elbette mahkemenin takdiridir. Kanunen de itiraz yolları olacaktır, biz de bu yollara gideceğiz. Ancak gönül isterdi ki, o askeri mahkemeleri kaldırıp sivil mahkemelere bu işi devreden milli irade burada da keşke tecelli edebilmiş olsaydı. Keşke isteklerimiz kabul edilseydi\" dedi.

\'ADALET TECELLİ ETSİN İSTİYORUZ\'

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, 5 yıldır şehit ailelerinin her mahkemede, her duruşmada evlatlarının acısını yaşadıklarını belirterek, kimsenin bunu yaşatmaya hakkı olmadığını kaydetti. Şehit ailelerine son günlerde farklı davranıldığını ileri süren Köksal, \"Bunu bugün mahkeme salonunda da yaşadık. Lütfen herkes davranışlarına dikkat etsin. Bugün bu topraklar üzerinde rahatça yaşıyorsak, Cumhurbaşkanı da olsanız, Başbakan da olsanız, milletvekili de olsanız, hakim, savcı da olsanız bunu şehit ve gazilere borçlusunuz. Bunu hiç kimse unutmasın. Herkesin bulunduğu mevki ve makamlar gelip geçicidir. Ama bu ülkede bu makamlara gelebiliyorsa bir insan, bu ülkede birlik ve beraberlik içinde rahatça yaşayabiliyorsa, bunu şehitlere borçlu. Onun için şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine, yakınlarına karşı daha nezaketli, daha hoşgörülü, daha insanca davranılması gerekiyor. Biraz önce bir şehit yakınına mahkeme salonunda azarlar gibi bir konuşma yapılmıştır. Bunu da bundan sonra görmek, duymak ve yaşamak istemiyorum. Herkes şehit ailelerine hak ettiği gibi davransın. Bundan sonra da adalet tecelli etsin istiyoruz. Biz hak hukuk mücadelesini Türkiye\'de herkes için istiyoruz\" diye konuştu.

\'YAZIKLAR OLSUN\'

Şehit babası Zekai Fırat Düger, salondan azarlanarak çıkarıldıklarını iddia ederek, \"Şehit anne ve babasına \'Çıkartın bunları\' diye bağırmalarına hiçbir hakları yok. Çünkü biz evlatlarımızı verdik burada, parça parça oldu yavrularımız. 20 kilometre öteden topladılar yavrularımızın parçalarını. Bunu mu hak ediyoruz biz? Yazıklar olsun\" dedi.

\'BU SAVCI HAKKINDA ŞİKAYETÇİYİM\'

Kendilerinin salondan bir savcının \"Defolun çıkın\" söylemiyle çıkarıldıklarını iddia eden şehit babası Ali Taştan da duruma tepki gösterdi. Taştan, şöyle dedi:

\"Biz hiçbir mahkemeden terslenerek çıkmadık. Bizler bedel ödedik, bedel öderken savcılarımız, hakimlerimiz, milletvekilimizin söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, muhalefet partilerimiz yerlerinde bir görev yapabiliyorlarsa bizim çocuklarımız ve bundan sonra gelecek şehit ve gazilerimizin sayesinde yerlerine gelmişlerdir. 6 senedir hiçbir savcının, hakimimizin, polisimizin, askerimizin bugüne kadar bize rest çekmedi. Bugün savcımızın şehit ailelerine \'defolun çıkın\' kelimesi beni üzmüştür. Ben bu savcım hakkında şikayetçiyim. Şehit anne ve babalarına hiçbir suçları olmadan bağırması beni acıtmıştır. Ama 5 yıl geçti biz askeri mahkemede bunların, bu zorlukların hiçbirini görmedik. Tamam ufak tefek hatalarımız olmuştur ama sivil mahkemede bu işin çözüleceğini düşünmüştüm. Maalesef, hepimizin başı sağ olsun.\"



FOTOĞRAFLI