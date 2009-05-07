Afyonkarahisar'da kuduz karantinası

Afyonkarahisar'ın Hocalar İlçesi'ne bağlı Yağcıköy, kuduz vakası sebebiyle karantina altına alındı.



Tarım Müdür Vekili Resul Çoban, Yağcıköy'de bir köpekte görülen kuduz hastalığı nedeniyle Yağcıköy'ün karantina altına alındığını söyledi. 6 ay boyunca köye hayvan giriş- çıkışının yasaklandığını belirten Çoban, “Köpeğin biri, köylü vatandaşın büyükbaş hayvanını ısırmış. Durumdan şüphelenen köylü, köpeği vurarak öldürmüş. Yapılan analiz sonuçlarında köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı” dedi.



Hocalar İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Yağcıköy ve çevre köylerdeki küçükbaş ile büyükbaş hayvanları aşılamaya başladı. Yağcıköy ve etrafındaki köylerde gerekli önlemler alındığını kaydeden Çoban, “Bu köylerdeki bütün hayvanların aşılaması yapılıyor. Gerekli önlemler alındı. Şu an itibariyle başka vaka bulunmuyor” dedi.

