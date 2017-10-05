Afyonkarahisar'da kaza: 4 ölü

Muzaffer NAL/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Çay İlçesi\'nde otomobil ile TIR\'ın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü.
Kaza, Afyonkarahisar-Konya Karayolu\'nun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AHV 72 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.D. yönetimindeki 03 PK 993 plakalı traktöre çarpmamak için manevra yapınca karşı yönden gelen M.O. yönetimindeki 42 FD 644 plakalı TIR\'la çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi kaza yerinde öldü. Araçta sıkışan cenazeler, AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılarak morga gönderildi. Traktör sürücüsü M.D. gözaltına alındı.