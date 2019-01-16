Afyonkarahisar'da 'kar' nedeniyle merkez ile 5 ilçede okullar tatil (2)

AFYON-ANTALYA YOLUNDA ULAŞIM AKSIYOR

Sandıklı bölgesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya karayolunun Damlalı ve Başağaç boğazlarında buzlanma meydana geldi. Trafik ekipleri yol üzerinde önlem alırken, kamyon ve TIR gibi ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar ilçedeki yeni sanayi sitesine ve akaryakıt istasyonlarına yönlendiriliyor.

Antalya’dan Romanya’ya nar taşıyan Anıl Yılmaz, “Polis bizi belirli bir noktadan sonra buraya aldı. Ben yurt dışına gidiyorum, şu an yetiştirmem gereken ürün var. Romanya haline gidiyorum. Aracımız donar mı? Bilmiyorum. Normal şartlarda karayolları çalışmış olsa böyle olmaz. Yurt dışında da biz böyle hava şartlarla karşılaşıyoruz. Yurt dışında bir de tek gidiş ve tek gelişte görüyoruz bu karları. Ama böyle polis araçları kenara çek yok. Arkadaşım ‘karayolları aracının peşinden geliyorum’ diyor. Ama karayolları aracı önden karları kürüyor ama arkadan tuz atmıyor. Tuz atmazsa donacak bu yol” dedi.

Diğer sürücü Yılmaz Baran da “Burada hep mağdur kalıyoruz. Özellikle de şoför esnafı kalıyor. Hiçbir vatandaşın aklına gelmeyeceği şartlarda çalışıyoruz. Bu insanlar buralarda aç susuz kalıyor. Ne yiyecek buluyoruz, ne içecek buluyoruz. Artı sıkıntı tuvalet bulamıyorlar. Kamyon ve TIR’lar girdiği için istasyonlar lavabo ve tuvaletleri kapatıyor. Bizleri ikinci insan sınıfına koyuyorlar” diye konuştu.

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),(DHA)

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