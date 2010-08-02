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Politika

AFYONKARAHİSAR'DA HER ŞEHİT İÇİN BİR ORMAN YAPILACAK AFYONKARAHİSAR (A.A)

02 Ağustos 2010 15:56

-AFYONKARAHİSAR'DA HER ŞEHİT İÇİN BİR ORMAN YAPILACAK AFYONKARAHİSAR (A.A) - 02.08.2010 - Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, "Afyonkarahisar'da 167 şehidimiz var, bunların hepsinin adına birer şehit ormanı yapacağız. Bugüne kadar da bunun büyük bir bölümünü tamamladık" dedi. Afyonkarahisar Korel Termal Tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Eroğlu, kentte son 7 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Afyonkarahisar'da, bazılarının hayal bile edemeyeceği yatırımlar yapıldığını belirten Eroğlu, ilde yaşayanların bunun fazla farkına varmadığını, dışardan gelenlerin bu değişikliğin farkına vardığını söyledi. Yapılan yatırımların sadece başlıklarının bir kitap oluşturduğunu ifade eden Eroğlu, şöyle dedi: ''Hükümetimizin Afyonkarahisar'a ayrı bir önem verdiğini, Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan her seferinde dile getiriyor. Eğitimden sağlığa, tarımdan sanayiye kadar birçok alanda Afyonkarahisar, tarihinin en büyük yatırımlarını almıştır. Bunlara gözleri kapatıp, görmezlikten gelmek, onlara çeşitli eleştiriler yöneltmek insanlığa sığmaz. Biz şunu iddia ediyoruz; Afyonkarahisar 70 yılda yapılmayan yatırımları 7 yılda almıştır. Bunun aksini ispat eden varsa çıksın ortaya.'' Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar milletvekillerinin her dini ve milli bayramda 5 ayrı müjde verdiklerini belirterek, verilen müjdelerin hepsinin yerine getirildiğini söyledi. Eroğlu, bundan sonra da her bayram 5 ayrı müjdeyi vererek takipçileri olacağını bildirdi. Ağaçlandırma konusunda da Afyonkarahisar'ın Türkiye genelinde birinci sırada yer aldığını belirten Bakan Eroğlu, şöyle konuştu: ''Başlıklar halinde verilen ve bir kitap haline getirilen bu yatırımlar hükümet tarafından yapılan yatırımlardır. Bunların içerisinde İl Özel İdaresi ve Belediyelerimiz tarafından yapılan yatırımlar dahil değildir. Afyonkarahisar yeşil kuşak projesi kapsamında büyük bir ağaçlandırma seferberliğiyle karşı karşıyadır. Afyonkarahisar'da 167 şehidimiz var, bunların hepsinin adına birer şehit ormanı yapacağız. Bugüne kadar da bunun büyük bir bölümünü tamamladık. Afyonkarahisar'a yapımı devam eden Zafer Ormanı bile bazılarının hayal bile edemeyeceği bir yatırımdır. 1,5 milyon metrekarelik bu alana kurduğumuz Zafer Ormanı'nı da 10.10.2010 tarihinde saat 10.10'da açacağız.''

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