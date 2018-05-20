Afyonkarahisar'da Galatasaray'ın şampiyonluk coşkusu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,(DHA)

Galatasaray\'ın Süper Lig\'i şampiyon tamamlaması, Afyonkarahisar\'da da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonunun şampiyonu deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 yenen Galatasaray oldu. Afyonkarahisar Anıtpark Zafer Müzesi önünde toplanan Galatasaray taraftarları ellerindeki bayraklarla cadde ve sokakları doldurdu. Sloganlar atarak ve meşaleler yakarak şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarı büyük coşku yaşadı.

Anıtpark Zafer Müzesi önünden Gazligöl Caddesi ve Yeşilyol\'a kadar yürüyen taraftarlar yol üzerindeki askerlik şubesi lojmanlarında nöbet tutan askerlerle de şampiyonluklarını paylaştılar. \'En büyük asker bizim asker\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganları atarak nöbet tutan askerleri selamlayan taraftarlar, yürüyüşlerine devam etti.

Ellerinde bayrak ve üzerlerinde şampiyon takımlarının forması ile cadde ve sokakları dolduran taraftarlara yoldan geçen sürücülerden klakson çalarak destek verdi. Bazı taraftarlar ise araçları ile şampiyonluk kutlamasına ortak oldu. Bazı araçların üzerlerinde alçıdan yapılmış aslan figürü dikkati çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Zafer müzesi önünde kutlama yapan taraftarlardan detay

- Askerlik şubesi önünde askerlere taraftarlar slogan atarken

- Yeşilyol\'da şampiyonluk kutlamaları

- Taraftarlarla röp

(FOTOĞRAFLI)