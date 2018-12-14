Afyonkarahisar'da, Çin protestosu

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu tarafından, Çin\'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.

STK Platformu üyeleri \'Doğu Türkistan Kan Ağlıyor\' sloganıyla yürüyüş düzenledi. Cuma namazı çıkışı İmaret Camisi önünde toplanan STK Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Anıtpark Meydanı\'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Zaman zaman tekbir getirilen yürüyüşe, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, belediye başkan adayları da katıldı.

Platform sözcüsü Mesut Hızarcı yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan\'ın 1949 yılından beri Çin işgali altında olduğunu söyledi. Hızarcı, \"Ve o günden bu yana Doğu Türkistan\'dan feryatlar hiç eksik olmadı\" dedi.

Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk de Doğu Türkistanlıların zulümle karşı karşıya olduklarını söyledi.



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