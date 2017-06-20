Afyonkarahisar'da bir kişi diploma almadan kısa dönem askerlik yapmış

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nde okuyan İ.T. adlı öğrencinin, okulu bitirmeden diplomasını almış gibi göstererek, kısa dönem askerlik yaptığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, sistemden kaynaklı bir sıkıntı olduğunu söyledi.

DHA'nın haberine göre, AKÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği öğrencisi İ.T. hakkında öğrenciler arasındaki konuşmalarıyla huzursuzluk çıkardığı, araştırma görevlileri hakkında ağır ve asılsız suçlamalar yaptığı iddiasıyla disiplin işlemi yapıldı. Disiplin soruşturması sonucu 21 Haziran 2016 tarihinde İ.T.'ye daha önce de aynı suçu işlediği gerekçesiyle 'yarı yıl uzaklaştırma cezası' verildi, ancak bu cezanın 6 ay sonra uygulamaya konulması kararlaştırıldı. Bu ertelemeden yararlanan İ.T., final sınavlarına girerek 'mezun' olmaya hak kazandı, ancak cezası nedeniyle diplomasını alamadı. YÖK kayıtlarına 'mezun olmaya hak kazanmıştır' bilgisi işlenirken, disiplin cezası olduğu ve diplomasını bu cezasını tamamladıktan sonra alabileceği yazılmadı.



YÖK kayıtlarından 'mezun olmaya hak kazanmıştır' yazısını e-devlet üzerinden alan İ.T., kısa dönem askerlik için başvuruda bulundu. Askerlik şubesinin askere kabul ettiği İ.T., kısa dönem askerliğini tamamladı.

Suç duyurusunda bulunuldu

Konuyla ilgili AKÜ Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve kurucu bölüm başkanı Prof. Dr. A.Ç., geçen 5 Mayıs'ta Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. İ.T.'nin tamamen kanunsuz ve sahtecilikle askerliğe başvurduğu ve e-devlet üzerinden aldığı belgeyle diplomasını almış gibi yedek subay olarak askerliğe müracaat ettiği ve askere alındığı belirtildi. Suç duyurusunda şöyle denildi:



"Kişi, e-devletten 02.08.2016 tarihli almış olduğu evrakla Fatih Askerlik Şubesi'ne yedek subaylık başvurusu yapmıştır. 27.06.2016 tarihinde AKÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nden mezun gözükmekte olan şahsın evrakları 09.09.2016 tarihinde Fatih Askerlik Şubesi tarafından da Yükseköğretim Kurulu ile Milli Savunma Bakanlığı arasında bilgi teyidiyle, Kasım 2016'da halen öğrenci olmasına ve diploması olmamasına rağmen yedek subay işlemi görmüş ve askere alınmıştır" denildi.



Konuyla ilgili Prof. Dr. A.Ç.'nin yaptığı şikayet üzerine İ.T.'nin mezuniyet kayıtlarının 09.01.2017 olarak düzeltildiği kaydedilirken, konunun Savunma Bakanlığı'na bildirildiği ve ayrıntılı şekilde inceleme ve soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Rektör Solak: Sistem kaynaklı hata

AKÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Öğrencimiz mezun olmaya hak kazanmış. Bunu YÖK kayıtlarına zamanında girmemiz gerekiyor. Girmediğimiz zaman da suç işlemiş oluyoruz. YÖK kayıtlarına öğrencinin kazandığı mezun olma hakkını girerken, öğrencinin 6 aylık cezası olduğunu, bunun için de diplomasını alamayacağını yazamıyoruz. Sistemde böyle bir sıkıntı var. Bu konuyu bizzat YÖK'e bildireceğim. Çünkü aynı boşluktan daha çok kişi de diğer kurumları yanıltabilir."



Konuyla ilgili henüz idari soruşturma başlatılmadığı belirtildi.