T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyonkarahisar'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Mustafa Şenol (25) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı

08 Şubat 2018 21:04

Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan Mustafa Şenol (25) yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
Merkeze bağlı Çakırbağ beldesinde öğle saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Hüseyin Karataş (48), Mustafa Şenol (25) ve Sercan Toğuşlu (18) bıçakla yaralandı.
Yakınları tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Mustafa Şenol kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sait KARADUMANAFYONKARAHİSAR DHAAFYONKARAHİSARMustafaMerkezeBüyüyenHüseyin KarataşSercan ToğuşluYakınlarıAfyonkarahisar Devlet HastanesiDiğer

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24