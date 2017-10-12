Afyonkarahisar'da 3 bin 200 yıllık yazıt şaşkınlığı (2)

KAYMAKAM VE MÜZE MÜDÜRÜ, ALANDA İNCELEME YAPTI

İhsaniye Kaymakamı Alper Taş ile Afyonkarahisar Müze Müdürü Mevlüt Üyümez, 3 bin 200 yıllık yazıtın, inşaat malzemesi olarak temelinde kullanıldığı söylenen Beyköy Camii\'nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Taş, köyün en yaşlılarıyla konuşarak, cami hakkında bilgi aldı. Köylülerden Halil Demir, 1979-1980 yıllarında, kendisinin de bu araştırmaya katıldığını belirterek, \"O tarihlerde Hatice Gonnet Bagana adlı Türk asıllı araştırmacı ile burada çalıştık. Ben de bu çalışmalara katıldım. O tableti o zaman da çok aradık ama bulamadık\" dedi.

Daha sonra camide de incelemelerde bulunan kaymakam Taş, gazetecilere açıklama yaptı. Bölgede çalışma başlatılacağını söyleyen Taş, \"Çok önemli bir arkeolojik keşif yapıldığı haberini aldık. Bunun üzerine Beyköy\'e geldik. Buna göre tarihte efsanevi deniz insanları olarak bilinen çok kadim bir medeniyete ait tabletin burada bulunduğu ortaya çıktı. Bununla alakalı bir keşif çalışması yaptık. Köy sakinlerinden de öğrendiğimiz kadarı ile bahsedilen tabletin caminin yapımında kullanıldığı belirtiliyor. Bununla ilgili biz de gözlem çalışmalarını yapıyoruz. Burayla ilgili çalışmalar yapılabilir diye düşünüyorum. Özellikle üniversite ve Müze Müdürlüğü ile birlikte çalışmaların yapılabileceğini düşünüyoruz\" diye konuştu.

Afyonkarahisar Müze Müdürü Üyümez de tabletteki yazıların deşifre edilmesinin, kendilerini fazlasıyla heyecanlandırdığını ve büyük ilgi uyandırdığını vurguladı. Bölgede daha detaylı bir çalışma başlatılabileceğini aktaran Üyümez, şunları söyledi:

\"Basında çıkan haberler üzerine konu ile ilgili araştırma yapmak üzere buraya geldik. Yazıya konu olan ilgili taşın köydeki camide kullanılmış olabileceği ihtimaliyle bu bölgede bir araştırma yaptık. Burada yapılan çalışmalarda 1980- 81 yıllarında Hatice Gonnet Bagana adlı bir araştırmacının bu taşın, yazıtın daha doğrusu varlığı ile ilgili bilgi aldığı ve bu bölgede iyi bir araştırma yaptığını biliyoruz. Fakat sonucun ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konudaki araştırmalar devam edecek. İnşallah bununla ilgili gelişmeleri gerekirse arkeolojik bilgilerle destekleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmaları hızla başlatacağız.\"

Kaymakam Taş başkanlığındaki heyet, incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

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