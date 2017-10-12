Afyonkarahisar'da 3 bin 200 yıllık yazıt şaşkınlığı

Sait KARADUMAN/İHSANİYE (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR İhsaniye\'ye bağlı Beyköy\'de, 1878 yılında keşfedilen ve Luvi dilinde yazıların bulunduğu 3 bin 200 yıllık yazıtın ilk kez deşifre edildiğinin açıklanması, gözleri bu köye çevirdi. Üzerindeki yazıların bir kağıda kopyalandığı, ardından bir caminin temelinde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı belirtilen yazıtın nerede olduğunu merak ediliyor.

Bronz çağından kalan en eski yazıları içerdiği ve kireçtaşına işlenen yazıtın bronz çağı krallığı Mira\'nın Kralı Kupanta- Kurunta\'nın emriyle MÖ 1190 yılında hazırlandığına inanılırken, 1878\'de ortaya çıkarılan yazıtın Fransız arkeolog George Perrot tarafından bir kağıda kopyalandığı, 35 santim yükseklik ve 10 metre uzunlukta olduğu belirtilen yazıtın köydeki bir caminin temelinde inşaat malzemesi olarak kullanıldığı gündeme geldi.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Konunun ulusal ve uluslararası mecrada haberlere konu olması, durumdan haberdar olmayan köylülerde şaşkınlık yarattı. Köylüler 3 bin 200 yıllık yazıtın, köydeki iki camiden en eski olanın altında olduğunu düşünürken, kendi aralarında konuyu tartışmaya başladı. Köyün en yaşlılarının bile caminin ne zaman yapıldığını bilmemesi, merakı artırdı. Köylüler caminin Kurtuluş Savaşı sırasında yandığını ve yeniden restore edildiğini belirtirken, caminin yıkılıp temelinde kazı çalışması yapılıp yapılmayacağı merakla beklenmeye başladı.

CAMİ ZAMANLA RESTORE EDİLDİ

Köy muhtarı Bahattin Devrim, yazıtın bulunduğu ileri sürülen caminin tarihi bir cami olduğunu, ancak ne zaman yapıldığına dair kimsenin bilgisi olmadığını söyledi. Caminin zamanla restoreler nedeniyle değiştirildiğini aktaran Devrim, \"Köyümüzde iki cami var ama en eski camimiz burası. Bize yeni bir cami yapılması halinde bu caminin altında kazı yapılmasında bir sakınca yok\" dedi.

TARİHİ BİR ÇEŞME VAR

Yazıtın bulunduğu söylenen caminin dış duvarının yanında üzerinde çeşitli sembollerin yer aldığı ve çeşme olduğu değerlendirilen kalıntılar ile caminin karşısında üzerinde Farsça ya da Osmanlıca olduğu değerlendirilen yazılar bulunan bir köy çeşmesi de yer alıyor.



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