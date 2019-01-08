Afyonkarahisar'da, 2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde, taşımalı eğitime bugün için ara verildi.

Sandıklı\'da etkisini artıran kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar bugün için tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da 1 gün idari izin verildi. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, tatil kararını gece geç saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu. Tortop, \"İlçemizde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle köy okullarımızın taşımalı eğitime elverişli olmaması yüzünden sadece taşımalı eğitime 1 gün (8 Ocak Salı) süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engeli ve hamile kamu çalışanları da idari izinlidir\" dedi.

Şuhut ilçesinde de kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi.