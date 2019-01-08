T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyonkarahisar'da, 2 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'da etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde, taşımalı eğitime bugün için ara verildi

08 Ocak 2019 12:48

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'da etkili olan yoğun kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle Sandıklı ve Şuhut ilçelerinde, taşımalı eğitime bugün için ara verildi.
Sandıklı\'da etkisini artıran kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullar bugün için tatil edilirken, engelli ve hamile kamu çalışanlarına da 1 gün idari izin verildi. Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, tatil kararını gece geç saatlerde sosyal medya hesabından duyurdu. Tortop, \"İlçemizde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle köy okullarımızın taşımalı eğitime elverişli olmaması yüzünden sadece taşımalı eğitime 1 gün (8 Ocak Salı) süreyle ara verilmiştir. Ayrıca engeli ve hamile kamu çalışanları da idari izinlidir\" dedi.
Şuhut ilçesinde de kar yağışı ve yollardaki buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bugün için ara verildiği belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ahmet DAĞLISANDIKLI Afyonkarahisar DHAAFYONKARAHİSARSandıklıSandıklı Kaymakamı Eflatun Can TortopTortopOcak SalıAyrıca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24