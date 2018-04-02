T24 LogoT24 Logo
Gündem

Afyonkarahisar'a şehit ateşi düştü

Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA) – KARABÜK’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın (45) Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde oturan babası Musa İnan’a (82) acı haber verildi

02 Nisan 2018 03:07

Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA) – KARABÜK’te cezaevi nakil aracının devrildiği kazada şehit olan evli ve 2 çocuk babası Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın (45) Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde oturan babası Musa İnan’a (82) acı haber verildi.
Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Yazıköy’de kardeşinin cenazesine katılan mahkumu alarak cezaevine götüren cezaevi nakil aracının yaklaşık 80 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın Dinar ilçesine bağlı Okçular köyünde oturan babası Musa İnan’a şahadet haberi Dinar Kaymakamı Mustafa Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma ve beraberindeki heyet tarafından verildi. Acı haberi alan akrabalar ve köylülerin de akın ettiği şehidin babasının oturduğu eve Türk bayrağı asıldı.
Yaklaşık 20 yıldır orduda görev yapan Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın evli ve 1’i kız 2 çocuk babası olduğu, eşi ve çocuklarıyla birlikte Karabük’e bağlı Safranbolu ilçesinde oturdukları belirtildi. Oğuz İnan’ın 2 ablası ve 3 ağabeyinin olduğu, annesi Hüsniye İnan’ın ise bir süre önce vefat ettiği öğrenildi.
CENAZE YARIN İSTANBUL’DA
Şehit Uzman Çavuş Oğuz İnan’ın cenazesinin eşi ve çocuklarının isteği üzerine Karabük’te yapılacak törenin ardından yarın İstanbul’da toprağa verilmesi planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tahsin BAYTARDİNARAfyonkarahisar DHAKARABÜKteUzmanOğuzAfyonkarahisarın DinarMusaKarabükün YeniceYazıköydeDinarOkçularDinar Kaymakamı MustafaJandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan SırmaAcıTürkYaklaşıkKarabüke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24