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Politika

Afyonkarahisar MHP'de toplu istifa

"'Davamıza, vatanımıza ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

28 Ağustos 2017 18:57

MHP Dinar ilçe teşkilatına kayıtlı 51 kişi, Suçıkan Park'ta düzenledikleri basın toplantısıyla, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Toplantıda açıklama yapan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, yıllarca emek verdiği partisi MHP'den geçen hafta istifa ettiğini, 9 yıldır beraber yürüdüğü yol arkadaşlarının da istifa edeceğini söyledi.

Acar, "MHP'de 9 yıldan bu yana birlikte yürüdüğümüz 51 arkadaşımız bugün istifa etmiştir. Her zaman ve her yerde milliyetçiliğimizle övünüyoruz. Kaydi olarak bizleri üyelikten silebilirler, ancak yüreğimizden milliyetçiliği asla silemezler. Arkadaşlarımızla davamıza, vatanımıza ve milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından 51 kişi, imzaladıkları istifa dilekçelerini MHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'na gönderdi.

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, aralarında meclis üyelerinin de bulunduğu 56 kişiyle birlikte geçen hafta MHP’den istifa etmişti.

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