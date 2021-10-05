Afyonkarahisar Kalesi'ne yolcu garantili teleferik ihalesi yapılacak

AKP'li Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Kalesi’ne yapılacak olan teleferik için 140 bin yolcu garantili ihaleye çıkacak.

Belediyenin ekim ayı meclis toplantısında, Afyonkarahisar Kalesi’ne yolcu garantili teleferik sistemi kurulması kararı alındı. Yılda 140 bin yolcu garantisi verilen proje için CHP’li ve İYİ Partili meclis üyeleri, “Teleferiğe karşı değiliz, yolcu garantisine karşıyız” diyerek ret oyu kullandı; ancak öneri oy çokluğuyla kabul edildi.

Yıllık 140 bin yolcu garantisi verilen teleferiği ayda 11 bin 666 kişinin, günde ise en az 388 kişinin kullanması gerekiyor. 226 metre yüksekliğinde ve 701 basamağı olan kaleye teleferik yapılmasının, tarihi dokuya zarar verip vermeyeceği de belirsizliğini koruyor.

"İhaleye giren olmazsa kendimiz yapacağız"

Birgün'den Berkay Sağol'un haberine göre, Meclis toplantısında, “Afyonkarahisar Kalesi Çevre Düzenleme Projesi” kapsamında bulunan teleferik alt istasyonu bölgesindeki günübirlik ve ticari tesislerin yapımı da kabul edildi. Hitit, Roma, Bizans ve Selçuklular döneminde savunma amaçlı kullanılan kalenin, proje kapsamında yapılacak olan ticari tesisler nedeniyle zarar görebileceği ifade ediliyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, teleferik projesiyle ilgili mecliste şunları söyledi: “Yaklaşık 4 firma ihaleye teklif verecek. Nefis bir proje. 25 yıl süre ile üst kullanım hakkı vereceğiz. İhaleye giren olmazsa belediye imkânlarıyla kendimiz yapacağız.”

Öte yandan toplantıda teleferik hizmetinin ücretinin 20 ila 25 TL olacağı belirtildi.

"Afyonlunun sizin çetelerinize ödeyecek parası yok”

CHP Afyon İl Başkanı Yalçın Görgöz ise şu ifadeleri kullandı: “CHP olarak Afyon’un tanıtımı için teleferiğin yapılmasını ancak yolcu garantili olmaması gerektiğini söylüyoruz. Yılda 140 bin yolcu garantisi verileceği söylendi. Belediye yetkililerine soruyorum: Yılda 140 bin yolcu garantisini neye göre belirlediniz? Kime danıştınız? Bu hedefler tutmazsa bu zararı halka nasıl anlatacaksınız?”

Proje zarar ederse zararın tamamını, projeye onay veren meclis üyelerinin ödemesini isteyen Görgöz, “Bu yolcu garantili teleferik hizmetinden vazgeçin. Siz teleferiği kurun, ama yolcu garantili ibaresini çıkarın. Afyonlunun sizin çetelerinize ödeyecek parası yok” dedi.

Zafer Havalimanı hatırlatması

CHP İl Başkanı Görgöz, Zafer Havalimanı için verilen yolcu garantisi nedeniyle kamunun uğradığı zararı da hatırlattı. Söz konusu havalimanı Kütahya, Afyon ve Uşak illerine hizmet vermek üzere 2012 yılında Yap-İşlet-devret modeliyle hizmete açılmıştı. Havalimanını yapan IC İçtaş İnşaat şirketine garanti edilen yolcu sayısı hiç tutturulamadı. Örneğin havalimanını bu yılın ilk 8 ayında 5 bin 725 yolcu kullandı; ancak garanti edilen yolcu sayısı 878 bin 488. Bu nedenle devlet, şirkete 4 milyon 650 bin Euro ödeme yapacak.

Şirkete geçen yıl verilen 1 milyon yolcu garantisi de tutmamış ve havalimanını yalnızca 16 bin 645 yolcu kullanmıştı. IC İçtaş İnşaat’a 6 milyon 738 bin euro garanti ödemesi yapılmıştı.