T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Afyonkarahisar Caz Festivali başladı

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BU yıl 18'incisi düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, Ömür Göksel konseriyle başladı

28 Nisan 2018 13:27

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - BU yıl 18\'incisi düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, Ömür Göksel konseriyle başladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Afyonkarahisar Belediyesi\'nin katkılarıyla düzenlenen Afyonkarahisar Caz Festivali, \'kadife sesli romantik prens\' lakaplı Ömür Göksel ve orkestrasının konseriyle başladı. Ömür Göksel ve grubu tarafından NG Güral Otel\'de verilen konserle başlayan festivalin ilk etkinliğinde müzik severler keyifli anlar yaşadı. Konsere, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özdemir Şan, Kültür ve Turizm İl Müdür vekili Mehmet Tanır, sanatseverler ve çok sayıda davetli katıldı.
Festival Sanat Yönetmeni Hüseyin Başkadem, Avrupa\'nın küçük kentlerindeki gibi sanat kültürünü Afyonkarahisar\'a getirmeye çalıştıklarını belirtirken, festivalde devamlılık yakalamaya çalıştıklarını anlattı.

FOTOĞRAFLI

　

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Satılmış AKKAŞAFYONKARAHİSAR DHABUAfyonkarahisar Caz FestivaliGökselKültürTurizm BakanlığıAfyonkarahisar BelediyesiNG Güral OtelKonsere Afyonkarahisar Valisi Mustafa TutulmazGarnizon Komutanı TuğgeneralTurizmMüdür

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24