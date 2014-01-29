Afyonkarahisar 10 yıl boyunca risk altında

Afyonkarahisar'da 2012 yılında meydana gelen ve 25 askerin öldüğü cephanelik patlaması sırasında bölgeye saçılan mühimmatın 10 yıl boyunca tehlikeli olacağı belirtildi.

Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı Askeri Mahkemesinde görülen davada, tutuksuz sanıklardan Üsteğmen Tuncay Aydın, duruşmalardan vareste tutulan Albay Veysel Özbay ve Binbaşı Ali Duran'ın avukatları ile 25 şehidin yakınları hazır bulundu.

Duruşmada, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı tarafından olay yerinde inceleme yapmak üzere gönderilen bomba uzmanı Binbaşı Murat Durdu, tanık olarak dinlendi.

İfadesini sunum eşliğinde yapan Durdu, patlamadan sonra olay yerine görevlendirildiklerini ve 12 kişilik ekiple Afyonkarahisar'a hareket ettiklerini söyledi.

Olay yerine giderken Afyonkarahisar'a 40 kilometre yakınında bulunan bir akaryakıt istasyonuna yakıt almak için girdiklerini belirten Durdu, burada çalışanların patlamayı mantar şeklinde gördüklerini kendilerine anlattığını kaydetti.

Daha sonra sabahın ilk ışıklarıyla olay yerine ulaştıklarını anlatan Durdu, şöyle konuştu:

"Bölgede yoğun duman bulutu vardı. Çok sayıda mühimmat etrafa yayılmıştı. Patlamanın etki alanı tespitlerimize göre 20 kilometrekarelik bir alandı ancak 6 kilometrekarelik alanda daha çok yoğunlaştık. Doku ve mühimmat parçaları, bu 6 kilometrekarelik alanda yer alıyordu. Patlamamış mühimmatların etkisinin önümüzdeki 5-10 yıl daha devam edeceğini düşünüyoruz."

Durdu, patlamadan sonra depoda çekilen fotoğrafları göstererek, "İnfilak oldukça şiddetli gerçekleşmiş. Deponun girişe göre sağ ön kısmında, deponun içinde ilk patlama olmuş. Depo komple sağa doğru kaymış ve orada çöküntü oluşmuş. İlk patlamanın ardından aşağıdan yukarıya doğru zincirleme patlama meydana gelmiş. İncelemelerimizde 105'lik obüs mermisi ve 5 çeşit el bombası tespit ettik" dedi.