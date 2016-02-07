Afyon'daki maçta hakem döven 3 futbolcuya 2 yıl 1'er ay hapis cezası

Afyon'daki bir amatör küme maçında hakem dövdükleri iddiasıyla yargılanan 3 futbolcu, 'Kasten yaralama' suçundan hapis cezasına mahkum edildi. Yargıtay kararı onarsa futbolcular hapse girecek.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Afyonkarahisar'da 3 yıl önce Bolvadin'de oynanan Bolvadin Belediyespor- Akören Belediyespor Süper Amatör Lig maçında orta hakem Mevlüt Duymuş'a tekme atıp dövdükleri iddiasıyla haklarında dava açılan 3 futbolcuya 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Duymuş'un avukatı Halil İbrahim Atabay, kararın, şiddete yönelen futbolculara ders niteliğinde olacağını söyledi.

Davaya konu olay 15 Aralık 2013 tarihinde Bolvadin İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Süper Amatör Ligi takımlarından Bolvadin Belediyespor ile Akören Belediyespor takımları arasında oynanan maç 75'inci dakikada Akören Belediyespor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ederken, Bolvadin Belediyespor oyuncuları Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er, maçın orta hakemi Mevlüt Duymuş'a saldırdı. 3 futbolcu tarafından düşürülüp tekmelenip, hakaret ve tehdit edilen Duymuş, sahaya giren çevik kuvvet polisi tarafından oyuncuların elinden kurtarıldı. Sahaya giren ambulans ile Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan hakem Mevlüt Duymuş'un vücudunda kırık ve ezikler tespit edildi. Aldığı darbeler nedeniyle kırılan elmacık kemiği, burun ve göz çevresine 14 platin parça takıldı. Tedavisi uzun süren Mevlüt Duymuş, hakemlik yapan avukat Halil İbrahim Atabay aracılığı ile her 3 sanıktan şikayetçi oldu. Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma sonunda 3 futbolcu hakkında Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten yaralama', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından dava açtı.

Bolvadin Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8'inci celsesi yapılan duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar; Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er ile hakem Mevlüt Duymuş'un avukatı Halil İbrahim Atabay katıldı. Atabay, müvekkilinin bu olaydan dolayı uzun süre tedavi gördüğünü, dayak nedeniyle yüzünün tanınmayacak duruma gelmesi nedeniyle sokağa çıkamadığını, çalışamaz hale geldiğini belirterek, 3 sanığın da cezalandırılmasını istedi. Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er ise suçsuz olduklarını savunarak beraatlerini istedi.

Hakim Burhan Nalbant, sanıklar Suat Tektek, Yücel Emre Er ve Yasin Er'e 1'er yıl 3'er ay hapis cezası verirken bu cezayı suçun kamu görevlisine karşı olması ve eylemlerinde kemik kırığına yol açmaları nedeniyle 2'şer yıl 1'er ay hapse çıkardı. Hakim ayrıca 3 sanığı hakem Mevlüt Duymuş'a karşı işledikleri 'hakaret' suçundan 10'ar ay, Yasin Er'i maçın yardımcı hakemi Halil İbrahim Çetinbaş'a karşı 'kasten basit yaralama' suçundan 5 ay, Suat Tektek'i Mevlüt Duymuş'a yönelik 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezası verdi. Ancak bu ek cezalar için 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Üç sanık, aldıkları hapis cezaları Yargıtay'da onanırsa tutuklanacak.

Avukat Halil İbrahim Atay, sanıkların bugüne kadar hakeme saldırı ve hakaret eylemlerinde yapılan yargılamalar içerisinde en büyük ve en ciddi cezayı aldıklarını öne sürerek, şöyle dedi:

"Sanıklar yönünden dosyanın kesinleşmesine müteakip cezaevi yolu görünecektir. 2 yıl 1 aylık hapis cezaları ertelemeye tabi tutulmayarak mahkeme tarafından olaya ayrı önem verilmiştir. Bu karar emsal teşkil edecek. Türkiye'deki profesyonel ve amatör anlamda futbol ailesini yakından ilgilendiriyor. Türkiye'de görev yapan 13 bin hakemin bu gibi olaylar neticesinde nasıl bir yol izleyeceğine işaret edeceği kanısındayım. Mahkeme, bu olayda hakemlerin görevlerini yaptıkları esnada kamu görevlisi statüsünü değerlendirdi. Bu da cezanın yüksek olmasını getirdi. Ben de ulusal yardımcı hakem olarak görev yapıyorum. Türk hakemliği profesyonel ve amatör liglerde sürekli benzer olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Tüm hakem arkadaşlarımın benzer olaylarda aynı şekilde kararlı olarak mücadelelerine devam etmeli. Kendilerine hukuki desteği vermeye devam edeceğim. Bu karar sahada hakeme karşı işlenen şiddete karşı alınmış örnek bir karardır. Bu karar şiddet yanlısı olan herkese örnek olacaktır.