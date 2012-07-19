Afyon'da taş ocağı savaşı!

Afyonkarahisar'da işletilen taş ocağına yol yapılmasına tepki gösteren belde halkı ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede, 6 polis ile 2 asker yaralandı.

Beyyazı Beldesi’nde, geçen yılın başından bu yana süren taş ocağı karşıtı eylemler, bu kez arbedeye dönüştü. Taş ocaklarına belde dışından yol yapılması için bölgeye gelen Afyonkarahisar Belediyesi’ne ait iş makineleri, polis ve jandarmanın aldığı yoğun güvenlik önlemi altında ve geniş bir bariyer içinde çalışmalarına başladı.

Oturma eylemi

İş makinelerinin yol açma çalışması sürerken, taş ocaklarına ve yol yapım çalışmalarına tepki gösteren vatandaşlar, bariyerin karşısında oturma eylemi yaptı. Bariyerin çevresinin genişletilmesi girişimi üzerine vatandaşlar, polis ve jandarmaların önüne gelerek oturma eylemini sürdürdü.

Güvenlik güçlerinin ’Dağılın’ uyarısı karşısında eylemlerinden vazgeçmeyen beldelilere, polis biber gazı ile müdahale etti. Polisin müdahalesinin ardından bazı vatandaşlar, güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdi.

Otluk alanı ateşe verdiler

Bölgedeki otluk alanları da ateşe veren Beyyazılı’lar, polisin müdahalesini engellemeye çalıştı. Atılan taşlar nedeniyle 6 polis ve 2 asker çeşitli yerlerinden yaralandı. Arbede sırasında yaralanan bir polis baygınlık geçirdi. Yaralı güvenlik güçlerine bölgede hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti.

Olaylar sırasında polise direndiği iddiasıyla Beyyazı Belediye Başkanı Hasan Kocatepe de dahil olmak üzere 30 kişi gözaltına alındı. Başkan Kocatepe ve diğer eylemciler, Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Taş ocakları ve taş ocakları için açılan yolun ürünlere zarar verdiğini belirten bölge sakinlerinden Savaş Kocaetepe, "Biz sebzecilikle geçiniyoruz. Ama yol yapımı sırasında çıkan toz, bütün ürünümüze zarar veriyor" dedi.

Beldede oturan Enes Çiğiltepe ise, "Biz yıllarca yol istedik. Bizim için yol yapılmadı, ama bir şirket istediği için taş ocağına yol yapılıyor. Taş ocağında yapılan patlamalardan sonra evlerimiz zarar gördü, hayvanlarımız yavrularını attı" dedi.

Çıkan olayların ardından yol yapım çalışmalarına ara verildi.