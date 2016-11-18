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Spor

Afyon'da oynayan voleybolcu öldü!

Afyon Belediye Yüntaş Gençlik ve Spor Kulübü oyuncusu ve Venezuela'nın kaptanı Kervin Martin Pinerua Urbina hayatını kaybetti

18 Kasım 2016 14:53

Türkiye Efeler Ligi voleybol takımlarından Afyon Belediye Yüntaş Gençlik'te oynayan Venezuela'lı voleybolcu Kervin Pinerua, dün gece ateşlenerek hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki oyuncunun, serum verildikten sonra geceyi hastanede geçirmesi istendi. 

Venezuela Voleybol Milli Takımı'nın da kaptanlığını yapan Kervin Pinerua, sabah saatlerinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü hayatını kaybetti. 

Afyon Belediye Yüntaş Gençlik ve Spor Kulübü ise Facebook sayfasından şu açıklamayı yaptı: "Acı kaybımız. Oyuncularımızdan Kervin Pinerua vefat etmiştir. Bu acı haber bizi kahretmiştir. Ailesinin, sevenlerinin, takımımızın ve tüm sporsevenlerin başı sağ olsun. Allah mekanını cennet eylesin."

 

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Afyon Belediye Yüntaş Gençlik ve Spor KulübüvoleybolKervin Martin Pinerua Urbina

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