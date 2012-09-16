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Afyon şehitleri bugün uğurlanıyor

Şehitler, GATA’da yapılan askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı

16 Eylül 2012 12:45

Afyonkarahisar'da şehit olan 24 askerin cenazesi toprağa veriliyor. Şehitlerimizin cenazeleri sabah saatlerinde GATA'da yapılan törenle memleketlerine uğurlandı.

Afyonkarahisar’daki patlamada şehit olan askerlerden 24’ünün cenazeleri, DNA analizlerinin tamamlanmasının ardından dün sabah Adli Tıp Kurumu’ndan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’ne (GATA) gönderildi.

Şehitler, bugün saat 9.00’da GATA’da yapılacak askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlanacak. Afyonkarahisar’daki Şehit Uzman Çavuş Mete Saraç Kışlası’nda bulunan mühimmat deposunda 5 Eylül çarşamba gecesi meydana gelen patlamada ehit düşen 24 askerin kimlik tespit çalışmaları önceki gün tamamlandı. Ailelerden alınan DNA örneklerinden kimlikleri tespit edilen 24 askerin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu’ndan alınarak GATA’ya götürüldü. Böylece, 10 gündür, çocuklarının cenazelerine ilişkin işlemin bir türlü tamamlanamamasına tepki gösteren acılı ailelerin bekleyişi de sona erdi. Şehit cenazelerinin bulunduğu ambulansların Adli Tıp Kurumu’ndan çıkışı sırasında güvenlik için bölgede bulunan polis memurları tek sıra halinde selam durdu.

Şehitlerin cenazeleri bugün saat 09.00’da GATA’da yapılan askeri törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketlerine gönderildi.

 

AKSARAY

Afyonkarahisar'da mühimmat deposundaki patlamada şehit olan er Kadir Aydın'ın cenazesi memleketi Aksaray merkeze bağlı  Alayhan köyünde defnedildi.

Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ndeki törenin ardından helikopterle  Alayhan köyüne getirilen şehit Aydın'ın cenazesi, helallik alınması için baba  evine götürüldü. Türk Bayrağı'na sarılı tabutu öpen şehit yakınları, ağıtlar yakarak  gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığına  getirildi. Burada İl Müftüsü Bekir Gülce'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından  şehidin cenazesi, köy mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Törenin  ardından Aksaray Valisi Selami Altınok, şehidin babasına Türk bayrağını teslim  etti.

Şehidin babası Hüseyin Aydın ve kardeşlerinin, tören boyunca ayakta  durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenaze törenine, Aksaray Valisi Selami Altınok, Milli Eğitim Bakan  Yardımcısı Orhan Erdem, Aksaray Belediye Başkanı Nevzat Palta, Ak Parti Aksaray  milletvekilleri Ali Rıza Alaboyun, Ruhi Açıkgöz, İlknur İnceöz ve şehidin  yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ANKARA

Afyonkarahisar’daki 5 Eylül’de meydana gelen patlamada şehit olan, Murat Düğer ve Faruk Ergenç için Ankara Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. Oğlunun cenazesini gören anne Figen Dülger, “Ben seni buradan böyle mi gönderdim, bugün senin düğün günün” diyerek fenalık geçirdi. Törene, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katılıyor.

KASTAMONU

Şehit Er Ayhan Kurtçu (21) ve Onbaşı Fatih Şalgam’ın cenazeleri Gülhane Askeri Tıp Hastanesi’nde düzenlenen askeri törenin ardından memleketleri Kastamonu’ya getirildi.

SAMSUN

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş 46 yaşındaki Bedri Nayim’in cenazesi Samsun’un Çarşamba Havaalanına getirildi. Burada yapılan törenin ardından Nayim’in cenazesi annesinin evinin bulunduğu İlkadım İlçesine götürüldü.

Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Bedri Nayim'in, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kıran Köy Mezarlığındaki şehitlikte toprağa verileceği belirtildi.

 

 

Şehitlerin kimlikleri


Şehitlerin kimlikleri şöyle:

"Astsubay Kıdemli Başçavuş Bedri Nayim, Astsubay Kıdemli Çavuş Murat Düger, uzman çavuşlar Hüseyin Apaydın ve Cüneyt Akkuş, onbaşılar Emre Yıldırım, Faruk Ergenç, Emrah Aral, Emrah Kartal, Hayri Kaya, Ahmet Sandalcı, Mehmet Emre Özer, Hüseyin Gökhan Eriç, Tolga Taştan, Ahmet Tosun, Burak Ümit Gedik, Onur Fikret Dülger, Mücahit Coşkun, Barış Öztürk, Mehmet Emin Çağun, Mehmet Burak Kaplan, Fatih Şalgam, erler Ayhan Kurtçu, Abdullah Tokgöz, Bayram Uluer ve Kadir Aydın.''

24 askerin kimlik tespiti Ankara Adli Tıp Kurumu'nda ailelerden alınan DNA örnekleriyle gerçekleştirilmişti.


Oktay Ekşi: Şehit uzman çavuş köpek eğitimcisi


CHP milletvekili Oktay Ekşi, Afyon’daki cephanelikte şehit olan Uzman Çavuş Hüseyin Apaydın’ın ’Köpek eğitimcisi’ olduğunu öne sürdü. Ekşi TBMM’ye verdiği  önergeda Bursa Gemlik’te köpek eğitimi konusunda yetiştirilen uzman çavuş Apaydın’ın, neden Afyon’daki cephanelikte görevlendirildiğini sordu. Başbakan Erdoğan tarafından cevaplandırılması istenen önergede şehit düşen askerlerden, bomba eğitimi, tasnifi, ya da depolanması konusunda eğitim alan olup olmadığı, sorusu da yöneltildi.

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