Afyon'da inşaat işçilerine saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine çalışmaya giden Van Ercişli inşaat işçileri silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda inşaat işçisi Özkan T. vefat etti, kardeşi Fırat T. ve Emrah Ö. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam 19.30 saatlerinde Dinar’da meydana geldi. İnşaat işçileri Özkan T, Fırat T. ve Emrah Ö’ye kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından silahla ateş açıldı. ̧Açılan ateş sonucu 25 yaşındaki Özkan T. öldü, Fırat T. ve Emrah Ö. isimli işçiler yaralandı. Yaralı işçiler ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Valilik: Saldırının toplumsal yönü yok

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, saldırının 'toplumsal bir yönü' olmadığı belirtilerek, olayın 'maksatlı olarak çarpıtıldığı ve yalan haberlere dönüştürüldüğü' ileri sürüldü. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Bugün bazı sosyal medya platformları ile PKK terör örgütü yandaşı haber sitelerinde “Afyonda Kürtlere yönelik saldırı” başlığı altında iddialara yer verilmiştir. Konu ile ilgili yapılan araştırmada olayın ilk belirlemelerine göre 13.09.2020 günü saat 18.00 sıralarında İlimiz Dinar İlçesinde devam etmekte olan bir inşaatta çalışan işçiler ile inşaata komşu olan bir evde yaşayan aile arasında gürültü ve oluşan tozdan dolayı gerçekleşen tartışmadan kaynaklandığı anlaşılmıştır.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesine müteakip gerçekleşen olayda 1999 Van Erciş doğumlu Ö. T. isimli şahıs hayatını kaybetmiş, E.Ö. ve F.T. isimli iki vatandaşımız ise yaralanmıştır. Olayda kullanılan silah ve demir muhafaza altına alınmış olup, olayın faali olarak değerlendirilen ve firar ettiği tespit edilen Ö. A. isimli şahsın yakalanması için çalışmalar kolluk kuvvetlerince devam etmektedir. Olay, yargıya intikal etmiş ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır. Olayın inşaat işçileri ile inşaata komşu aile arasında cereyan ettiği, toplumsal bir yanının bulunmadığı anlaşılmıştır. Konunun bazı değişik sosyal medya platformları ve haber sitelerinde iddia edilen hususlarla bir ilgisinin bulunmadığı anlaşılmış olup, olayın sebebine ilişkin gösterilen gerekçelerin maksatlı olarak çarpıtılarak yalan haberlere dönüştürüldüğü tespit edilmiştir."

"Olay, örtbas edilmeye çalışılıyor"

Hayatını kaybeden Özkan T.'nin bir yakını, "Valilik ne zaman ırkçı saldırı dedi ki, burada doğruyu söylesin" sözleriyle yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Özkan T'nin yakını, olayın örtbas edildiğini ileri sürerek şunları söyledi:

"Çocuklar kahvaltı yaparken inşaatın yan tarafında oturan bir çocuk gelip, "Toz yapıyorsunuz" demiş. Bunun üzerine birbirlerine laf atmaya başlamışlar. Daha sonra çocuğun babası gelmiş, direk çocuklarımıza ateş etmeye başlamış. Göğsüne gelmiş kurşunlar hayatını kaybeden Özkan T.'nin . Yok yere öldürüldü çocuklarımız. Telefonlarına da el koymuşlar. Birkaç tane de şahit toplamışlar, yalan ifade versinler diye. Olay, örtbas edilmeye çalışılıyor. Çocuklarımızın her biri de başka hastaneye götürülmüş. Onlara ulaşmada bile zorluk çektik"