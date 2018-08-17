Afyon Belediyespor yeni sezona hazırlanıyor

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nde mücadele eden Afyon Belediyespor\'da başkan Tamer Dişbudak, “Bütçemiz doğrultusunda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz. Ligde belirli şeyleri de başaracağımıza inanıyorum\" dedi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne yükselen Afyon Belediyespor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Afyon Belediyespor yönetim kurulu üyeleri ve teknik heyet, sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Kulüp başkanı Tamer Dişbudak, basın mensuplarıyla hareket etmek istediklerini söyledi. Bütçeleri doğrultusunda takımlarını kurduklarını belirten Dişbudak, \"Bütçemiz doğrultusunda iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyoruz, ligde belirli şeyleri de başaracağımıza inanıyorum\" dedi.

Başkan Dişbudak, şu anda Atatürk Spor Salonu\'nu kullandıklarını, ancak maçlarını yeni salonlarında oynayacaklarını söyledi.

Yaptıkları transferler ve kadroda kalan oyunculara da değinen başkan Dişbudak, \"Şu anda geçen seneden kalan iki yabancı oyuncumuz var. Marcos Knight ve Jamelle Haggins. Yerli olarak da dört oyuncumuz vardı onun üzerine yerli takviyesi aldık. Bunun yanında dört yabancı oyuncu da aldık. Bunlardan ikisi ilk defa Türkiye Ligi\'ne geliyor. Kadromuzun yeterli olduğunu düşünüyorum\" dedi.

İLK RAKİP BAHÇEŞEHİR

Sezonun ilk maçının Bahçeşehir Koleji ile oynanacaklarını hatırlatılan Tamer Dişbudak, fikstürden çok memnun olduklarını söyledi. Tamer Dişbudak, sezon öncesinde birkaç turnuvaya katılacaklarını da kaydetti. Antalya\'da düzenlenecek Gloria Cup\'a katılacaklarını vurgulayan Dişbudak, kamp yapmayı düşünmediklerini, turnuvalara katılarak sezona hazırlanacaklarını vurguladı.

Taraftara da takımı yalnız bırakmamaları çağrısında bulunan Tamer Dişbudak, kombine bilet satışının başladığını vurguladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar Şube Başkanı Nadir Güzbey ise Afyon Belediyespor\'la ilişkileri üst seviyelere taşımak istediklerini, yeni sezonda takıma desteklerinin artarak devam edeceğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Katılımcılardan detay

- Kulüp başkanı ve yönetimden detay

- Gazetecilerden detay

- Kulüp başkanı Dişbudak\'ın açıklamaları

- TSYD Temsilcisi Güzbey\'in açıklamaları

- Genel detaylar

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