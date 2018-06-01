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Spor

Afyon Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde!

Bahçeşehir Koleji: 70 - Afyon Belediyespor: 74 İSTANBUL / DHA SALON: Caferağa HAKEMLER: Erşan Kartal, Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Yiğitcan Turna 8, Dixon 25, Hakan Yapar 7, White 12, Kerem Özkan 6, Mutlu Akpınar, Ahmet Fatih Ca

01 Haziran 2018 19:17

Bahçeşehir Koleji: 70 - Afyon Belediyespor: 74

İSTANBUL / DHA

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Erşan Kartal, Murat Ciner, Süleyman Dağder Dağlı
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Yiğitcan Turna 8, Dixon 25, Hakan Yapar 7, White 12, Kerem Özkan 6, Mutlu Akpınar, Ahmet Fatih Cantitiz, Evren Büker 6, Ümit Sonkol, Kerem Gönlüm 6
AFYON BELEDİYESPOR: Pullen 13, İbrahim Yıldırım 6, Altan Erol 8, Hadi Özdemir 13, Hagins 11, Cevher Özer 3, Ogün Sevinç 11, Serkan Menteşe 9
1. Periyot: 20-17
Devre: 38-30
3. Periyot: 51-50
BEŞ FAULLE ÇIKANLAR: 37.10 Kerem Gönlüm, 37.58 Yiğitcan Turna (Bahçeşehir Koleji), 39.38 Altan Erol (Afyon Belediyespor)

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi dördüncü maçında Afyon Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji\'ni 74-70 yenerek seride durumu 3-1 yaptı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldi.

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