Afyon Belediyespor- İstanbul BBSK: 74-76

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Can Mavisu

AFYON BELEDİYESPOR: Marco Shyderrick (11), Jawelle Williamhagins (20), Serkan Menteşe, Altan Erol (9), İsmail Kerem Gülmez, Early Calloway (15), Talat Al Tunbey, Frank Elegar, Tyrus Mc Gee (7), Durkhan Engindeniz, Cemal Nalga (1), Cevher Özer (11)

İSTANBUL BBSK: Holloway Terrell (21), Sabahattin Can Güngör, Kulig Daman (15), Semih Erden (9), Mert Çevik, Ali Berent Kavaklıoğlu (3), Ramazan Tekin, Ahmet İlker Tunalı, Mert Gizir (3), Luka Babic (20), Shevon Evroy Thompson (5), Yordan Dinkov Minchev,

1\'İNCİ PERİYOT: 15-21

İLK YARI: 36-44

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 50-61

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında Afyon Belediyespor, İstanbul BBSK\'yı sahasında ağırladı. İstanbul BBSK karşısında Afyon Belediyespor ilk periyotu 21-15 mağlup kapattı. İkinci periyotta etkili olmaya çalışan ev sahibi Afyon Belediyespor rakibinin art arda bulduğu sayılara zamanında cevap veremeyerek ilk yarıyı da 44-36 yenik bitirdi. Üçüncü periyoda iyi başlayan ev sahibi rakibi karşısında aradaki farkı 3 sayıya kadar indirse de rakibinin 3\'lüklerine engel olamadı ve üçüncü çeyreği de 61-50 geride tamamladı. Oyunun son periyodunda 2 sayı ile öne geçen ev sahibi Afyon Belediyespor rakibinin son saniyelerde bulduğu sayılara engel olmayınca sahadan 76-74 mağlup ayrıldı.

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