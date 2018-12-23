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Spor

Afyon Belediyespor - Türk Telekom: 77-79

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -  SALON: Prof

23 Aralık 2018 19:03

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - 
SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Osman Sinan İşgüder, Duhan Köyiçi
AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis 2, Marco Knight 18, Earl Calloway 20, Tyrus Mc Gee 19, Cemal Nalga, Serkan Menteşe, Altan Erol 2, Cevher Özer 10, Dorukhan Engindeniz, Hagins 6.
TÜRK TELEKOM: Landersberg 31, Yunus Emre Sonsırma 6, Reggie Redding 19, Kenny Gabriel 2, Campbell 2, Vladımr Stimaç 7, Polat Kaya, Metin Türen 8, Ender Arslan 2, Nusret Yıldırım 2.
1. Periyot: 19-18
Devre: 38-41
3. Periyot: 57-62
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 12\'nci haftasında Afyon Belediyespor evinde Türk Telekom\'a 77-79 yenildi. Karşılaşmanın ilk periyodu iki takımında karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Maçın ilk 5 dakikası konuk ekip Türk Telekom\'un 10-8 üstünlüğüyle geçildi. Her iki takımın da sıkı savunma yaptığı maçın ilk çeyreğini ev sahibi takım 19-18 önde tamamladı.
Maçın ikinci çeyreğine ise konuk ekip Türk Telekom, Landersberg\'in dış atışlardan bulduğu sayılarıyla başladı. Redding\'in de katkı sağladığı çeyrekte Türk Telekom farkı bir ara 8 sayıya kadar çıkardı. İlk yarı Türk Telekom takımının 41-38 üstünlüğüyle geçildi.
Üçüncü çeyrek de Türk Telekom takımının etkili oyunu ile başladı. Landersberg ve Yunus Emre Sonsırma\'nın üçlükleriyle farkı 8 sayıya kadar çıkaran Türk Telekom\'a Mc Gee ve Knight ile karşılık veren ev sahibi takım maçı dengede tutmaya çalıştı. Üçüncü çeyrek 57-62 Türk Telekom üstülüğüyle sona erdi.
Son çeyrekte Türk Telekom üstünlüğü devam etti. Bir ara farkı 11 sayıya kadar çıkaran konuk ekipte Metin Türen bulduğu üçlüklerle takımını sırtladı. Maçın son dakikasına 2 sayı önde giren Türk Telekom maçı da 79-77 kazandı.
Maçın en skorer ismi Türk Telekom takımından 31 sayı atan Landersberg oldu. Türk Telekom takımında Redding 19, Metin Türen 8 sayıyla galibiyete katkı sağladı.
Afyon Belediyespor\'da ise Knight 18, Calloway 20, Mc Gee 19 sayıyla oynadı.
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