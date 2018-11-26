Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen: 93-96

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR (DHA)

SALON: Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Ziya Özorhon,Seher Ayşenur Yazıcıoğlu

AFYON BELEDİYESPOR: Zelionis Edgaras (7), Marco Knıght (9), Altan Erol (2), Calloway Earl (10), Frank Elegar (16), Serkan Menteşe (7), İsmail Keram Gülmez, Talan Altunbey, Tyrus Mc Gee (22), Doğukhan Engin Deniz, Cemal Nalga (8), Cevher Özer (12)

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Ray Mchael Mc Callum (26), StantonKıdd (20), Doğuş Özdemiroğlu (7), Oğuz Savaş, Jeremy Deshawn Evans (9), Kartal Özmızrak (5), Muhammet Mustafa Baygül, Sinan Sağlam, Emircan Koşut, Bekir Demir, Michel Eric (19), De Marious Markel Brown (10)

1\'İNCİ PERİYOT: 20-25

İLK YARI: 47-50

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 63-71

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 8\'inci haftasında Afyon Belediyespor, Darüşşafaka Tekfen’e 96-93 mağlup oldu.

Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma öncesi Afyon Belediyespor takımı sahaya çıkarken 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla “Kadına Şiddete Sıfır Tolerans” pankartıyla çıktı. Karşılaşmaya top kayıplarıyla başlayan Afyon Belediyespor rakibin sayı üretmesine engel olamadı. Maçın ilk dakikalarında Darüşşafaka Tekfen rakibi karşısında 13-4 öne geçti. Ev sahibi takım ise aradaki 9 sayılık farklı kapatmak için oyun anlayışını değiştirmeye çalıştı. Art arda 3\'lüklerle farkı kapatmaya çalışan ev sahibi Afyon Belediyespor, rakibinin basketlerine engel olamayınca ilk periyotu 25-20 yenik kapattı.

İkinci periyodun hemen başında iki takım da etkili olmaya çalışsa da sayı üretemedi. Afyon Belediyespor, Knıgh ve Cevher Özer\'in attığı sayılar ile farkı kapatmaya çalıştı. İkinci periyodun ilk molasına Darüşşafaka 40-37 önde girdi. Molanın ardından ev sahibi aradaki farkı 1 sayıya kadar indirmeyi başarsa da ilk yarıyı 50-47 yenik kapattı.

ÇCUKLAR SAHAYA İNDİLER

Maçın ilk devresinde sahada renkli görüntüler oluştu. Hakemin düdüğü çalmasının ardından aileleriyle birlikte Afyon Belediyespor\'u desteklemek için salona gelen çocuklar sahanın boşluğundan faydalanarak buldukları basket topu ile aralarında maç yaptı. Bazı çocuklar ise saha içerisinde koşarken bir grup çocuk da potaya basket atabilmek için yarıştı. Maçın ikinci devresinin başlamasına dakikalar kala çocuklar hala sahayı terk etmedi. Daha sonra salon görevliler çocukları çıkarabilmek için basket toplarını almak zorunda kaldı.

Maçın 3\'üncü periyoduna konuk ekip Darüşşafaka Tekfen başladı. Rakip potada bulduğu 3\'lükleri değerlendiremeyen ev sahibi takım aynı zamanda da rakibinin basketlerine de engel olmadı. 3\'üncü setin ilk molasına rakip takım 56-52 önde girdi. Darüşşafaka Tekfen takımı etkili oyununu sürdürerek 3\'üncü seti de 71-63 önde kapattı.

Son çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, Afyon Belediyespor, rakibine tam saha baskı yaparak oyun kurmasını engellemeye çalıştı. Üç sayı çizgisinden McCallum\'un bulduğu sayılara Afyon Belediyespor, Serkan Menteşe ile karşılık verirken, farkı 2 sayıya kadar indirdi: 74-76. Maçın son 5 dakikası büyük çekişme içinde geçerken son üç dakikaya 81-80 Afyon Belediyespor üstünlüğüyle girildi. Afyon Belediyespor, McGee ile sayı bulurken, Darüşşafa Tekfen, McCallum ile takımını taşıdı. Son dakikasına 89-87 üstün giren Darüşşafaka Tekfen, maçı da 96-93 kazandı.

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