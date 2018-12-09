Afyon Belediyespor - Adatıp Sakarya BŞB: 91-70

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

SALON: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

HAKEMLER: Ali Şakacı, Ozan Çakar, Kaan Büyükçil

AFYON BELEDİYESPOR: Zelions Edgaras 15, Erol Altan 9, Frank Elegar 10, Tyrus McGee 12, Dorukhan Engindeniz 3, Safdar Çağan Aydın, Marco Knight 12, Serkan Menteşe, İsmail Kerem Gülmez, Early Calloway 12, Talat Altunbey, Cevher Özer 18

ADATIP SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Luc Junior Tselan 22, Mitchell Douglas 16, Alan Herndon 9, Şafak Edge 8, Alp Karahan 11, Mehmet Eriç, Burak Eşlik 4, Hüseyin Çevirgen, Mustafa Kırcalı, Uğur Dokuyan

1\'İNCİ PERİYOT: 27-21

İLK YARI: 56-40

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 67-57

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 10\'uncu haftasında Afyon Belediyespor, Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediyespor’u 91-70 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi Afyon Belediyespor, ilk molaya 14-9 önde girdi. Tyrus ve Frank\'ın art arda attığı basketlerle Afyon Belediyespor rakibi Adatıp Sakarya BBSK karşısında üstünlük sağlayan taraf oldu. Molanın ardından rakip etkili olmaya çalışsa da ev sahibi ekip attığı basketlerle aradaki farkı 9\'a yükselterek önemli bir avantaj elde etti. Rakibi karşısında üstünlüğünü kaybetmeyen ev sahibi ekip ilk periyodu 27-21 önde tamamladı.

İkinci periyoda da ev sahibi Afyon Belediyespor Marco Knight ve Cevher Özer\'in basketleriyle başladı. Sahada rakibine sayı alma şansı vermeyen ev sahibi takım ikinci periyodun ilk molasına 37-26 önde girdi. Rakip takım atakları ile sayı bulmaya çalışsa da ev sahibi ekibin üçlüklerine engel olamadı. Afyon Belediyespor ikinci periyodu 56-40 önde tamamlayarak ilk devreyi galibiyetle kapatan taraf oldu.

Konuk ekip Sakarya BBSK üçüncü periyoda 8-0 geride başladı. Alp Karahan ve Luc Junior\'un attığı basketlerle aradaki farkı 5 sayıya kadar düşüren konuk ekip ev sahibi takımın Edgaras ve Tyrus\'un basketlerine de engel olamayınca ilk molaya 61-51 geride girdi. Sakarya BBSK üçüncü periyodun bitimine 1 dakika kala 4 sayı atabilse de ev sahibi ekibin Knight, Cevher Özer ve Edgaras\'ın basketlerine engel olamadı ve son periyoda 67-57 geride girdi.

Karşılaşmanın son periyoduna ev sahibi ekip art arda attığı basketlerle iyi başlayan taraf oldu. Rakibine karşı 14-0\'lık bir seri yakalayan Afyon Belediyespor, Sakarya BBSK\'nın sayı almasına izin vermedi. Maçın son periyodunda sahada etkili olan ev sahibi karşılaşmayı 91-70 kazandı.

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