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Spor

Afyon Belediyesi Yüntaş - Fenerbahçe: 3-0

AFYON,(DHA) SALON: Atatürk  HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Ali Bağde  AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Ekrem CanerÇiçekoğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Ojansivu, Bahov (Beytullah Hatipoğlu, DoğuhanYapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı) FENER

02 Nisan 2018 00:11

AFYON,(DHA)

SALON: Atatürk 
HAKEMLER: Cihat Fırıncıoğlu, Ali Bağde 
AFYON BELEDİYESİ YÜNTAŞ: Fatih Cihan, Muhammed Ertuğrul, Ekrem CanerÇiçekoğlu, Kemal Kıvanç Elgaz, Ojansivu, Bahov (Beytullah Hatipoğlu, DoğuhanYapıcı, Burak Köse, Oğuzhan Tarakçı)
FENERBAHÇE: Selçuk Keskin, Alen Sket, Gladyr, Resul Tekeli, BertuğOndes, İzzet Ünver (Burak Hazırol, Ahmet Karataş, Ferhat Akdeniz, Ahmet CanBüyükgöz)
SETLER: 25-20, 25-20, 25-18
SÜRE: 71 dakika (24, 23, 24)

Efeler Ligi play-off etabında yedincilik mücadelesi ilk karşılaşmasında Afyon Belediyesi Yüntaş, Fenerbahçe\'yi 3-0 mağlup etti.

(FOTOĞRAFLI)

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