Aftan yararlanan öğrencilere 'borç' müjdesi

Üniversite affından yararlanacak öğrencilerin, YURTKUR'dan aldıkları öğrenim ve katkı kredisinden doğan borçları öğrenim süresi boyunca ertelenecek.



YURTKUR Genel Müdürü Hasan Albayrak, okuldan ilişiği kesilen ve borcunu ödemeyenlere gecikme zammı uygulandığını anımsatarak, bunu yüksek olduğu için değiştirdiklerini, borçların TÜFE oranına göre yeniden yapılandırılacağını bildirdi.



Buna göre, aftan yararlanan öğrencilerin erteleme süresindeki borçları, yıllık TÜFE oranına göre yeniden yapılandırılacak.



Borçların ödenmesi ertelenecek



YURTKUR, 5806 sayılı "öğrenci affına" ilişkin kanundaki, "Yükseköğremin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na öğrenim kredisi veya katkı kredisi borcu bulunanların bu maddedeki belirtilen haklardan yararlanması halinde bu borçların ödenmesi ertelenir. Borç ertelemeyle ilgili usul ve esaslar YURTKUR tarafından belirlenir" hükmü doğrultusunda yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Çalışma sonunda şu karar alındı:



Kayıt yaptırdığı sınıf dikkate alınacak



"Geçmiş yıllarda üniversitelerden ilişiği kesilen 5806 sayılı Kanun gereği ek fırsat kapsamına giren öğrencilerin kurumumuzdan almış oldukları öğrenim ve katkı kredisinden doğan borçlarına tahakkuk ettirilen gecikme zamlarının kaldırılarak, en son kredinin verildiği tarihten itibaren endeks uygulanmak suretiyle kayıt yaptırdığı sınıf dikkate alınarak normal öğrenim süresinin bitimine kadar ertelenmesi düşünülmektedir."



