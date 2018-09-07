Aftan yararlanacak öğrencilerden üniversitelere yoğun ilgi

İSTANBUL, (DHA)- ÖĞRENCİ affı TBMM’nin onay verdiği süreçten bu yana açıkta kalan binlerce öğrenciyi harekete geçirdi. 7143 sayılı yasa kapsamındaki öğrenci affı sürecinin başlamasıyla birlikte daha önce bir üniversite programına yerleşmiş fakat kayıt yaptırmamış veya herhangi bir sebepten üniversite eğitimi yarım kalmış kişiler af başvurularına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Tercih yılı fark etmeden bütün öğrencilerin yararlanabildiği af sayesinde istenilen üniversite veya bölümde eğitimlere devam edilebiliyor.

BURS İMKANLARI TERCİH SEBEBİ

Öğrenci affından faydalanmak isteyen ve başvuru yapan öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği üniversitelerden biri de Nişantaşı Üniversitesi oldu. Öğrencilere çeşitli burs imkanı sağlayan Nişantaşı Üniversitesi bu olanaklarından ötürü aftan yararlanıp tercih yapacak öğrencilerin ilk kayıt yaptırıp öğrenim hayatını devam ettirmek istediği üniversiteler arasında yer aldı.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada af çıkarılan öğrencilere burs müjdesi verildi.

Açıklamada başvuru sayısının bin 200’ü aştığı ve 14 Eylül’e kadar bu sayısının daha da artacağı belirtildi. Nişantaşı Üniversitesi, 14 Eylül’e kadar af kapsamında kayıt olunması halinde yüzde 75 bursa ek yüzde 30 destek bursu uygulanıyor.

7143 sayılı yasa kapsamındaki öğrenci affından yararlanacak olan öğrencilerin dikkat etmesi gereken maddeler ise şöyle:

“Af kapsamında yapılan öğrenci başvuruları 18 Eylül’e kadar devam ediyor. Af daha önce üniversite sınavı ile bir bölüme yerleşmiş fakat kayıt yaptırmamış (2018 öncesi) veya terör suçu dışında herhangi bir sebepten ilişiği 18.05.2018 öncesi kesilmiş herkesi kapsıyor. Af kapsamında farklı bir üniversite ve/veya bölümde (Üniversite sınavı puanına göre) eğitime devam edilebilir. Yurtdışı üniversitelerle ortak eğitim veren programların Türkiye\'de bağlı olduğu üniversitesinden ilişiği kesilen öğrencilerin, üniversitesindeki eşdeğer bir programa intibakları yapılabilir. Eğitim süresi sonradan artırılan veya azaltılan programlardan ilişiği kesilen öğrenciler, mevcut eşdeğer programlara intibakları yapılarak eğitimlerine devam edebilirler. Aftan yararlanarak bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar, başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilecekler. Af düzenlemesinin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik vazifesinde olanlar terhislerini takip eden iki ay içerisinde bu haktan faydalanmak için başvurabilecekler.”

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