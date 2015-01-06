T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

AFSAD'dan gözaltında kayıplar fotoğraf sergisi

AFSAD Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi'nin Gözaltında kayıplar-Cumartesi Anneleri/İnsanları sergisi açılıyor

06 Ocak 2015 22:47

AFSAD Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi, Gözaltında kayıplar- Cumartesi Anneleri/İnsanları sergisi ziyaretçilerine hazırlanıyor. Gözaltı kayıplarına dikkat çekmeyi amaçlayan atölyenin eğitmenliğini Mehmet Özer yaptı.

Gözaltında kayıplar- Cumartesi Anneleri/İnsanları sergisi 10 Ocak Cumartesi günü Ankara Yüksel Caddesi'nde kayıplar için oturma etkinliğinin ardından saat 14:00'de ziyarete açılacak.

Serginin afişinde "Ne yapacağız biliyor musunuz, annelerin kalbiyle bakacağız dünyaya bütün kayıpları gözayaşımız yapacağız, göğsümüzde kayıp fotoğrafları, gidip kimsesiz mezarlarda uyuyacağı" denildi.

Sergiye katılacak sanatçılar şöyle:

Alpaslan Koçak
Aygün Doğan
Filiz Tanya
Gökhan Eren Kamer
Hasan Aytekin
Herdem Doğrul
Kadir Celep
Kemal Çankaya
Lale Bektaş
Mazlum Örmek
Murat Kıcır
Mustafa Eser
Mustafa Özol 
Özlem Eser
Sinem Eser
Zeynep Yıldız 

ETİKETLER

afsadfotoğraf sergisiatölyegözaltı kayıplarıcumartesi anneleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24