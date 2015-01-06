AFSAD'dan gözaltında kayıplar fotoğraf sergisi

AFSAD Toplumcu Gerçekçi Belgesel Fotoğraf Atölyesi, Gözaltında kayıplar- Cumartesi Anneleri/İnsanları sergisi ziyaretçilerine hazırlanıyor. Gözaltı kayıplarına dikkat çekmeyi amaçlayan atölyenin eğitmenliğini Mehmet Özer yaptı.
Gözaltında kayıplar- Cumartesi Anneleri/İnsanları sergisi 10 Ocak Cumartesi günü Ankara Yüksel Caddesi'nde kayıplar için oturma etkinliğinin ardından saat 14:00'de ziyarete açılacak.
Serginin afişinde "Ne yapacağız biliyor musunuz, annelerin kalbiyle bakacağız dünyaya bütün kayıpları gözayaşımız yapacağız, göğsümüzde kayıp fotoğrafları, gidip kimsesiz mezarlarda uyuyacağı" denildi.
Sergiye katılacak sanatçılar şöyle:
Alpaslan Koçak
Aygün Doğan
Filiz Tanya
Gökhan Eren Kamer
Hasan Aytekin
Herdem Doğrul
Kadir Celep
Kemal Çankaya
Lale Bektaş
Mazlum Örmek
Murat Kıcır
Mustafa Eser
Mustafa Özol
Özlem Eser
Sinem Eser
Zeynep Yıldız