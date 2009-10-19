Afrodizyak etkili çarşaf

İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Alexandra Palace'ta düzenlenen 9'uncu icatlar fuarında, aralarında afrodizyak etkisi yapan çarşaf sergilendi.



4 gün süren ve dün sona eren fuarda, amatör ve "uçuk" mucitlerin yanı sıra ilham gelip mucitliğe soyunan ev kadınları da icatlarını sergileme fırsatı buldu.



Yetkililer, fuarda, "acayip" icatların yanı sıra devrim yaratacak nitelikte icatların yer aldığını ifade etti.

Fuarda, İspanya'nın Barselona kentinden Pep Torres'in, aralarında duvara çengele gereksizin asılabilen manyetik temizlik bezi, kumaşında afrodizyak maddeler içeren çarşafları ve önünde hassas levha bulunan buzdolabının da bulunduğu icatları yer aldı.



Torres'in hassas buzdolabının levhası, rejim yapan ve gizlice buzdolabına yaklaşan kişiyi sesli komutla uyarıyor: "Çabuk kremalı pastayı yerine koy ve buzdolabından uzaklaş!"



Yetkililer, fuarın en eşsiz ödülünün, kırılan kemiğe şırınga edilen kalsiyum fosfat karışımı bir çimentonun mucidi Malezyalı Chew Kean Khoon'a verildiğini söyledi. Çimento, kırılan kemiğe şırınga edildikten sonra katılaşıyor ve kemiği sağlamlaştırıyor.



İranlı mucit İhsan Yezdani ise 15 egzersiz sunan, son derece hafif ve adı "taşınabilir fitness salonu" olan paketlenebilir bir fitness takımını sergileme fırsatı buldu.



Yezdani, "Egzersizleri yapmak için bir koltuk yeterli. Fitness takımını her yerde kullanabilirsiniz ister otelde, büroda, ister uzun yolculuklar sırasında uçakta" diye konuştu.



Bulgar Fredy Vasilev ise "Bathomatic" adlı, uzaktan bir İphone sayesinde banyo küvetini dolduran, su düzeyini, suyun sıcaklığını ve suya karışacak sabunun kokusunu ayarlayabilen sistemi tanıttı.

Britanya'nın yanı sıra, aralarında Moldova, Hırvatistan, Hong Kong, İran, Libya, Malezya, Rusya, Suudi Arabistan ve Tayvan gibi ülkelerden mucitlerin buluştuğu fuar, bugün İpod olarak bilinen cihazın atasının 1979'daki mucidi İngiliz Kane Kramer tarafından organize edildiği bildiriliyor.

Viagra hammaddesi emridilmiş çarşaflar, kişinin yatakta çarşafa temas eden cildinden vücuda geçiyor. Gerisi malum!