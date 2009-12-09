Afrodit'e sahip çıkın

Afrodisyas kazılarına destek olan Geyre Vakfı, kazıların en değerli parçaları arasında yer alan mermer rölyefler için özel bir gece düzenliyor.



Afrodisyas kazıları için gelir elde etmek amacıyla düzenlenen gecede, bağışçılar kazı alanında sergilenmekte olan Sebasteion rölyeflerine isimlerini verebilecek. 12 Aralık’ta İTÜ Maçka Kampüsü’nde vakıf başkanı Ömer Koç’un hamiliğinde düzenlenen gecede dört adet Sebasteion rölyefi tanıtılacak. Gecede soprano Isabelle Cals ve piyanist Antoine Palloc bir küçük konser verecek.