T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Afrodit'e sahip çıkın

Afrodisyas kazılarına destek olan Geyre Vakfı, mermer rölyefler için özel bir gece düzenliyor.

09 Aralık 2009 02:00

Afrodisyas kazılarına destek olan Geyre Vakfı, kazıların en değerli parçaları arasında yer alan mermer rölyefler için özel bir gece düzenliyor.

Afrodisyas kazıları için gelir elde etmek amacıyla düzenlenen gecede, bağışçılar kazı alanında sergilenmekte olan Sebasteion rölyeflerine isimlerini verebilecek. 12 Aralık’ta İTÜ Maçka Kampüsü’nde vakıf başkanı Ömer Koç’un hamiliğinde düzenlenen gecede dört adet Sebasteion rölyefi tanıtılacak. Gecede soprano Isabelle Cals ve piyanist Antoine Palloc bir küçük konser verecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24