'Afrobeat'in babası' Tony Allen 79 yaşında hayatını kaybetti

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Eski grup arkadaşı Fela Kuti ile birlikte Afrobeat'in yaratıcısı olarak görülen Nijeryalı davulcu Tony Allen, 79 yaşında Fransa'nın başkenti Paris'te hayatını kaybetti.

Ünlü müzisyenin hayatını kaybettiğini duyuran menajeri, Allen'ın hayatını ani bir şekilde kaybettiğini duyurdu. Menajer Eric Trosset, "Ölüme tam olarak neyin sebep olduğunu bilmiyoruz" dedi ve ölümün yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı olmadığını duyurdu.

Trosset, "Çok iyi durumdaydı, her şey çok ani oldu. Onunla saat 13'te konuştum; iki saat sonra hastalanıp Pompidou hastanesine götürüldü. Burada hayatını kaybetti" diye konuştu.

Allen, 1960'lı ve 70'li yıllarda Fela Kuti'nin orkestrası Africa'nın müzikal direktörlüğünü ve davulculuğunu yaptı. Kuti ve Allen, Afrika'nın yerel müziğini caz ve funk gibi ABD'de doğan müzik türleriyle birleştirerek Afrobeat'i yarattı.

Uzun yıllar boyunca Allen'ın komplike ritimleri üzerine Kuti, birleşmiş bir Afrika hayal eden devrimci şarkılarını söyledi.

Allen, Dizzy Gillespie ve Charlie Parker gibi caz devlerinden ilham almış ve kendine 18 yaşında davul çalmayı öğretmişti.

Müzisyen Brian Eno, Allen için "dünyanın en iyi müzisyeni olabilir" demişti.