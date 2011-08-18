T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Afro Türkler geldikleri toprakları unutmadı MUĞLA (A.A)

18 Ağustos 2011 14:19

-Afro Türkler geldikleri toprakları unutmadı MUĞLA (A.A) - 18.08.2011 - Kenya, Somali, Cezayir, Sudan, Mısır ve Libya'dan 18. yüzyılın ortalarında Anadolu'da tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere getirilen Afrika kökenli Türkler, Afrika'da açlık ve kuraklık felaketiyle karşı karşıya kalan hemşehrilerine yardım edecek. Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yaşayan ve ''Afro Türkler'' denilen bir grup Afrika kökenli Türk vatandaşı, kendi aralarında toplayamaya devam ettikleri yardımları Afrika'ya gönderecek. Asırlar önce Anadolu'ya gelmiş atalarının torunları olarak Afrika'daki hemşehrilerine yardım etmek isteyen Afro Türkler, ellerinden geldiği kadar yardım toplamaya çalışıyor. Afrikalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin büyük bir insanlık dramı ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Karakuş, ''Amacımız Türkiye'de yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşları olarak Somali halkı başta olmak üzere o bölgede yaşayan yardıma muhtaç insanlar için açılan yardım kampanyalarına destek olmak, yaşanan açlığa dikkati çekmek ve katkı sağlamak'' dedi. Muğla'nın Milas, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde yaklaşık 20 bin Afrika kökenli Türk vatandaşının yaşadığını belirten Ali Karakuş, şunları kaydetti: ''Afrika kökenli Türk vatandaşlarının ataları, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Kenya, Somali, Cezayir, Sudan, Mısır ve Libya'dan tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere ilk olarak 18. yüzyılın ortalarında Anadolu'ya getirilmişler. Şu anda buralarda yaşıyoruz. Atalarımızın geldiği toprakları unutamayız. Halk çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Afrika'nın doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluğa sessiz kalamayız. İmkanlarımız ölçüsünde toplayacağımız yardımları yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Kızılay aracılığı ile Somali'ye göndereceğiz.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24