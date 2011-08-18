-Afro Türkler geldikleri toprakları unutmadı MUĞLA (A.A) - 18.08.2011 - Kenya, Somali, Cezayir, Sudan, Mısır ve Libya'dan 18. yüzyılın ortalarında Anadolu'da tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere getirilen Afrika kökenli Türkler, Afrika'da açlık ve kuraklık felaketiyle karşı karşıya kalan hemşehrilerine yardım edecek. Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde yaşayan ve ''Afro Türkler'' denilen bir grup Afrika kökenli Türk vatandaşı, kendi aralarında toplayamaya devam ettikleri yardımları Afrika'ya gönderecek. Asırlar önce Anadolu'ya gelmiş atalarının torunları olarak Afrika'daki hemşehrilerine yardım etmek isteyen Afro Türkler, ellerinden geldiği kadar yardım toplamaya çalışıyor. Afrikalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Karakuş, yaptığı açıklamada, Afrika ülkelerinin büyük bir insanlık dramı ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Karakuş, ''Amacımız Türkiye'de yaşayan Afrika kökenli Türk vatandaşları olarak Somali halkı başta olmak üzere o bölgede yaşayan yardıma muhtaç insanlar için açılan yardım kampanyalarına destek olmak, yaşanan açlığa dikkati çekmek ve katkı sağlamak'' dedi. Muğla'nın Milas, Ula, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman ilçelerinde yaklaşık 20 bin Afrika kökenli Türk vatandaşının yaşadığını belirten Ali Karakuş, şunları kaydetti: ''Afrika kökenli Türk vatandaşlarının ataları, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde, Kenya, Somali, Cezayir, Sudan, Mısır ve Libya'dan tütün ve pamuk tarlalarında çalıştırılmak üzere ilk olarak 18. yüzyılın ortalarında Anadolu'ya getirilmişler. Şu anda buralarda yaşıyoruz. Atalarımızın geldiği toprakları unutamayız. Halk çaresiz bir şekilde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Afrika'nın doğusunda yaşanan kuraklığın yol açtığı kıtlık, açlık ve susuzluğa sessiz kalamayız. İmkanlarımız ölçüsünde toplayacağımız yardımları yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda Kızılay aracılığı ile Somali'ye göndereceğiz.''